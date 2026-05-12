Demi Moore opina que Hollywood no puede luchar contra el auge de la inteligencia artificial

La actriz Demi Moore opinó sobre la inteligencia artificial en la industria cinematográfica y aseguró que luchar contra esta herramienta tecnológica es una batalla perdida.

Demi Moore forma parte del jurado del Festival de Cannes 2026 y durante una rueda de prensa fue cuestionada por Variety sobre si debería existir más regulación con respecto al uso de la IA en la industria cinematográfica.

“Vaya, esa es una pregunta importante. Siempre pienso que la resistencia engendra resistencia y la IA ya está aquí. Y luchar contra ella es luchar contra algo que perderemos. Así que creo que encontrar maneras de trabajar con ella es un camino más valioso”, respondió Moore en la rueda de prensa de este martes.

La actriz aseguró que la IA no podrá reemplazar la experiencia humana y la esencia del verdadero arte. “La verdad es que no hay nada que temer, porque lo que nunca podrá reemplazar es la esencia del verdadero arte, que no es lo físico, sino el alma”, dijo Moore. “Proviene del espíritu de cada uno de nosotros que estamos aquí sentados, de cada uno de nosotros que crea cada día. Y eso jamás se podrá recrear mediante algo técnico”.

Moore también fue cuestionada sobre si considera que las expresiones políticas podrían ser perjudiciales para la industria del arte. Moore respondió que censurarse “apaga la esencia misma de la creatividad”.

“Parte del arte consiste en la expresión, así que si empezamos a autocensurarnos, creo que apagamos la esencia misma de nuestra creatividad, que es donde podemos descubrir la verdad y las respuestas”, dijo Moore.

La opinión de Moore sobre la IA en la industria del cine se da en medio de restricciones de uso de la inteligencia artificial. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas actualizó las normas para la postulación de películas y guiones a los premios Oscar.

La Academia especifica que solo se considerarán para las nominaciones de actuación a los intérpretes humanos reales, de carne y hueso —no sus avatares de IA, según reseñan medios como AFP, Reuters y The Hollywood Reporter.

En el caso de las categorías que premian a los guiones, la Academia especifica que solo serán elegibles los guiones escritos por humanos y no por IA.

Otros artistas no tienen una opinión tan benevolente sobre la IA como la de Moore. El director Guillermo del Toro arremetió contra la IA generativa durante una entrevista con NPR. El premiado director dijo que no tiene ningún interés en incorporar esta herramienta en sus películas.

“IA, particularmente la IA generativa —no estoy interesado, y nunca estaré interesado. Tengo 61 años y espero poder mantenerme desinteresado en usarla de cualquier manera hasta que muera… Hace unos días, alguien me escribió un correo electrónico que decía: ‘¿Cuál es tu postura frente a la IA?’. Y mi respuesta fue bastante corta. ‘Preferiría morir’, dije”, enfatizó.

El director James Cameron, creador de las películas más taquilleras de la historia como “Titanic” y “Avatar”, rechazó la creación de actores con inteligencia artificial. “Tenemos la IA generativa, que permite crear un personaje. Pueden crear un actor. Pueden crear una actuación desde cero con una instrucción de texto. Es como decir: no. Eso me horroriza. Es todo lo contrario. Eso es precisamente lo que no estamos haciendo”, dijo Cameron en una entrevista con Sunday Morning de CBS en noviembre de 2025.

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