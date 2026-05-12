Guillermo del Toro recibe ovación en Cannes y vuelve a arremeter contra la IA

El director mexicano Guillermo del Toro fue ovacionado en el Festival de Cannes luego de que presentó una versión restaurada en 4K de “Pan’s Labyrinth”, a 20 años de su estreno.

La 79.ª edición del festival incluyó la película del cineasta mexicano en su sección “Cannes Classics”, en la que honra las películas consideradas clásicos del cine.

Del Toro subió al escenario tras la proyección de la cinta, donde recibió una ovación de varios minutos. El director ofreció un discurso en el que recordó las dificultades que enfrentó durante la preproducción y la posproducción de la cinta, ya que nadie quería financiarla. Del Toro dijo que esa fue “la segunda peor experiencia cinematográfica” de mi vida.

“Hace veinte años, hacer esta película fue como ir contra la corriente en todo momento. Fue la segunda peor experiencia cinematográfica de mi vida; la primera fue ‘Mimic’ con los Weinstein. Aquello fue horrible”, dijo.

Guillermo del Toro se refirió a la ovación y a lo mucho que le cuesta asimilar el cariño de las personas. “Es lo que te lleva ir de la oficina a casa. Y fue muy extraño porque, a pesar de mi físico, no estoy acostumbrado a la adulación. Me cuesta mucho asimilar el cariño. Y Alfonso Cuarón estaba conmigo en el pasillo y me dijo: ‘Déjalo entrar. Deja que el amor entre'”, dijo Del Toro.

En su discurso, el galardonado cineasta criticó nuevamente la idea de que se puede hacer arte con inteligencia artificial. “Desafortunadamente, vivimos en tiempos que hacen que esta película sea más pertinente que nunca, porque nos dicen que resistir es inútil, que el arte se puede hacer con una maldita aplicación, y nos enfrentamos a cosas formidables”, dijo el cineasta al público.

Para cerrar su discurso, Guillermo del Toro ofreció un inspirador mensaje. “Pero siento y pienso, como la niña Ofelia en “Pan’s Labyrinth”, que si tan solo pudiéramos dejar nuestra huella, si pudiéramos enfrentar nuestra fe contra nuestra fe y nuestra fuerza contra nuestra fuerza, hay esperanza. Y lo último que podemos hacer es entregarnos a una de las dos fuerzas: podemos entregarnos al amor o podemos entregarnos al miedo. Jamás, jamás, jamás nos entreguemos al miedo”, dijo.

“Pan’s Labyrinth” recaudó $83 millones de dólares en todo el mundo y obtuvo seis nominaciones al Óscar y ganó tres galardones a mejor dirección artística, mejor fotografía y mejor maquillaje.

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