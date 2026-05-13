Por qué nunca deberías decir en una entrevista de trabajo cuánto esperas ganar, según un abogado

Hablar de dinero durante una entrevista laboral puede parecer normal, pero un abogado aseguró en el portal LAD Bible que responder directamente cuánto esperas ganar podría jugar totalmente en tu contra.

Según explicó Jeremy Rosenthal, abogado y entrevistador laboral, muchos candidatos terminan perjudicándose sin darse cuenta al mencionar una cifra antes de tiempo cuando él les hace una entrevista de trabajo.

Rosenthal explicó que responder a la pregunta “¿Cuáles son tus expectativas salariales?” sin estrategia puede hacer que el candidato negocie contra sí mismo desde el principio.

“El hecho de que respondas eso cuando estás entrevistándote conmigo me hace saber que realmente no investigaste ni trabajaste mucho antes de venir”, afirmó Rosenthal.

El abogado señaló que no se trata únicamente del sector legal, sino de una práctica común en prácticamente cualquier industria y tipo de empleo.

El problema de decir una cifra demasiado pronto

Según Rosenthal, las empresas normalmente ya tienen definido un rango salarial interno para cada vacante, aunque muchas veces no lo publiquen en la oferta de trabajo.

Por eso, cuando el candidato menciona una cantidad primero, corre el riesgo de pedir mucho menos de lo que la empresa realmente estaba dispuesta a pagar.

“Si intentas responderla, estás negociando contra ti mismo”, explicó.

Incluso reconoció que en ocasiones hacía esa pregunta a algunos candidatos para ver qué tan ingenuos eran, y aseguró que muchas personas terminaban ofreciéndose por cantidades muy inferiores al presupuesto real del puesto.

“He visto personas pedir $15,000 menos de lo que yo estaba dispuesto a pagar”, dijo.

Lo que piensa el entrevistador cuando alguien se subestima

Rosenthal aseguró que cuando un candidato pide un salario demasiado bajo, eso puede generar una mala percepción.

“Todo lo que hiciste ahí fue hacerme pensar que no te valoras a ti mismo”, comentó.

Además, admitió que para las empresas puede representar un ahorro inmediato.

“La segunda parte es que digo: ‘sí, hagámoslo a tu manera’, ahorramos $15,000 y voy a felicitar a mis socios”, agregó.

Qué responder en lugar de dar una cifra

El abogado explicó que rechazar completamente la pregunta podría resultar incómodo en plena entrevista, por lo que recomienda redirigir la conversación de forma estratégica.

Entre las respuestas que considera más inteligentes están frases como: “Es algo que tendría que discutir con mi familia”.

O también: “Eso va a depender de lo que aprenda sobre este trabajo con base en lo que ustedes me expliquen”.

Según Rosenthal, ese tipo de respuestas proyectan preparación e inteligencia.

“Quien esté hablando contigo va a apreciar muchísimo esa respuesta porque sabrá que no eres un ingenuo y lo va a valorar. Eso hace más probable que consigas el trabajo”, aseguró.

Investigar antes de la entrevista puede marcar la diferencia

El abogado también sugirió que los candidatos investiguen previamente salarios promedio del puesto, rangos de la industria y costos de vida antes de asistir a una entrevista laboral.

De esa manera, cuando llegue el momento adecuado para negociar, podrán hacerlo con más información y mayor capacidad para defender su valor profesional.

Especialistas en empleo suelen recomendar esperar hasta etapas más avanzadas del proceso antes de discutir cifras específicas, especialmente cuando la empresa aún no ha explicado completamente las responsabilidades y beneficios del puesto.

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