Qué le pasa a tu cuerpo cuando te sientas en el baño con el teléfono: 3 riesgos

Aunque los especialistas en salud estiman que superar los 15 minutos ya es “demasiado”, hay quienes pueden permanecer más de una hora sentados en el baño, usando el teléfono. Este nocivo hábito, que anteriormente era con revistas y periódicos, conlleva riesgos para la salud.

Cabe aclarar que las consecuencias no están relacionadas con las pantallas ni con las señales del WiFi, sino con estar en la misma posición mientras el cuerpo soporta presión constante en una zona muy delicada.

De acuerdo con investigaciones realizadas por la Universidad de Pittsburgh, pasar largos períodos en el inodoro puede aumentar la probabilidad de desarrollar problemas circulatorios y trastornos relacionados con la evacuación intestinal.

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3 riesgos al sentarte en el baño con el teléfono

Uno de los efectos más frecuentes de permanecer demasiado tiempo sentado en el baño es la aparición de hemorroides. Los especialistas explican que la posición en el sanitario genera presión sobre unas estructuras conocidas como cojines anales, fundamentales para controlar la evacuación.

Cuando la persona pasa demasiado tiempo allí, especialmente distraída con el teléfono, esa presión aumenta considerablemente. Si además existe esfuerzo al evacuar, el riesgo es todavía mayor.

Las hemorroides pueden provocar dolor, inflamación, picazón e incluso sangrado. Aunque muchas veces se relacionan con el estreñimiento, permanecer sentado demasiado tiempo también contribuye a su aparición.

Otro problema frecuente ocurre en la circulación sanguínea. Estar sentado durante largos minutos en el inodoro afecta el flujo de sangre en la parte posterior de los muslos y las piernas.

Por eso muchas personas sienten entumecimiento o “piernas dormidas” después de usar el baño mientras miran el celular. Esa sensación ocurre porque la circulación permanece limitada durante demasiado tiempo.

Aunque parezca algo menor, el adormecimiento puede representar un riesgo real. Algunas personas pierden estabilidad al levantarse rápidamente del sanitario y podrían sufrir mareos o caídas.

Sentarse en el baño se convierte en un hábito psicológico

Expertos también alertan sobre otro efecto menos evidente: el cerebro comienza a asociar el baño con entretenimiento y descanso, en lugar de verlo únicamente como una necesidad fisiológica.

Eso provoca que muchas personas entren al sanitario incluso cuando no necesitan evacuar, solo para revisar redes sociales o desconectarse unos minutos del estrés diario.

Con el tiempo, esta conducta puede alterar los hábitos intestinales naturales y hacer que las visitas al baño duren cada vez más.

Los especialistas recomiendan que el tiempo en el sanitario no supere los 10 o 15 minutos. Si el cuerpo no responde en ese período, lo mejor es levantarse y volver a intentarlo más tarde.

También aconsejan dejar el teléfono fuera del baño para evitar distracciones que hagan perder la noción del tiempo.

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