Don Francisco regresa a las pantallas de Univisión

TelevisaUnivisión presentó su upfront para lo que resta del 2026 y lo que presentarán en el año 2027; contaron con varias novedades, incluyendo el regreso de una de las figuras más icónicas de las entrevistas y el entretenimiento de habla hispana, Mario Kreutzberger, conocido por su nombre artístico Don Francisco.

El emblemático presentador y animador chileno vuelve a las pantallas de Univisión a sus 85 años y después de 10 años ausente de esta cadena, luego de parar su programa de “Sábado Gigante” tras 53 años de transmisión ininterrumpida.

Don Francisco vuelve a hacer la conexión entre los fans y sus artistas favoritos

Entre lo que Univisión dio a conocer sobre el regreso de Don Francisco, destaca que tendrá un programa especial limitado de entrevistas.

La principal misión de este proyecto será coincidir nuevamente con las figuras más reconocidas latinoamericanas en el orbe artístico con la personalidad característica y humorística del animador chileno, quien también buscará tocar situaciones nostálgicas para lograr el equilibrio perfecto.

Las novelas seguirán siendo el fuerte de Univisión

Asimismo, dieron a conocer que las telenovelas seguirán siendo parte de su programación en horario estelar, uno de los productos favoritos de la audiencia.

Específicamente anunciaron 10 nuevas telenovelas entre sus próximos contenidos y también dieron a conocer el regreso de los realities “¿Quién es la máscara?” y “Juego de Voces”.

Premios Juventud será un festival

Otras de las grandes novedades fue el nuevo formato de los Premios Juventud 2026, los cuales serán realmente un festival que se celebrará durante una semana, pasando por varias ciudades de Estados Unidos, para cerrar en Marbella, España, por primera vez.

Esto con la misión de expandir aún más la música latina y, en simultáneo, el nivel de este evento, que ya no será de solo una noche, logrando además conectar con toda esa comunidad de habla hispana que es sumamente amplia y que también cuenta con un gran número de habitantes en el país europeo.

TelevisaUnivisión sigue trabajando para seguir siendo parte de las cadenas internacionales preferidas de los latinos, presentando un contenido variado, con grandes eventos y mucho entretenimiento para sus televidentes. Además, anunciaron una alianza con el cantante Marc Anthony, con la cual igualmente se esperan grandes sorpresas, principalmente musicales, evidentemente.

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