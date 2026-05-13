Uruguayo Lucas Torreira fue atacado por un fan obsesionado con su novia [VIDEO]

Una situación insólita fue la que vivió el futbolista uruguayo Lucas Torreira en Turquía. El pasado martes, el mediocampista fue víctima del ataque de un fan en un centro comercial de Estambul.

Un hombre identificado como Burak Doan, aparentemente obsesionado con la pareja del futbolista, lo abordó cuando se sacaba una foto con un seguidor y comenzó a insultarlo antes de golpearlo en el rostro.

Como consecuencia de la agresión, Torreira resultó herido en el rostro, aunque no sufrió consecuencias graves.

El jugador presentó una denuncia y el agresor, que había protagonizado incidentes previos contra él y su pareja, la actriz turca Devrim Ozkan. El hombre tenía una orden de alejamiento, fue detenido y puesto a disposición judicial.

El medio ‘Le Marca Sports’ publicó la foto de Torreira con el fan a las afueras del centro comercial. Al fondo, se puede observar cómo Burak Doan observa desde lejos al jugador antes de disponerse a cometer la agresión.

SON DAKİKA | Lucas Torreira’ya saldıran şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. pic.twitter.com/ueMUlldswG — Le Marca Sports (@lemarcaspors_) May 13, 2026

La situación fue filmada en video por personas que se encontraban en el centro comercial y presenciaron todo lo ocurrido.

La obsesión del fan con la novia de Lucas Torreira

El fan declaró haber desarrollado sentimientos platónicos hacia la novia de Lucas Torreira. Su obsesión derivó en una orden de alejamiento en su contra.

Según su propio testimonio, él asegura no haber violado esa medida judicial. El conflicto escaló hace un año, cuando el hombre vio en Instagram fotografías de la actriz turca junto al futbolista Lucas Torreira.

A partir de ese momento, afirmó haber comenzado a sentir rechazo y odio hacia el jugador. También reconoció ser el propietario de la cuenta de X bajo el usuario “yusuyfdrm8869”, desde donde publicaron mensajes contra Torreira motivado, según dijo, por ese sentimiento de animadversión.

“Yo tenía sentimientos platónicos hacia İ.B. La persona İ.B. estaba molesta conmigo, por lo que previamente había obtenido una orden de alejamiento en mi contra. Yo nunca violé esa orden de alejamiento”, explicó.

“Sin embargo, al ver en la aplicación de Instagram, hace 1 año, fotos de İ.B. junto a Lucas Torreira, comencé a sentir odio hacia Torreira”, confesó.

El incidente más reciente ocurrió ayer. El hombre relató que, tras ver una publicación en Instagram donde Torreira aparecía junto a su familia en el Hotel Rixos, reaccionó impulsivamente. Tomó un taxi hasta el lugar con la intención de agredir al futbolista. Al encontrarlo, le propinó un puñetazo en el rostro.

“Ayer, al enterarme a través de una publicación en la aplicación de Instagram de Torreira y su familia de que se encontraban en el Hotel Rixos, en un momento de ira impulsiva, tomé un taxi comercial cuyo número de placa no recuerdo para ir al lugar e intentar hacerle daño a Torreira. En cuanto lo vi, le di un puñetazo en la cara”, contó.



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