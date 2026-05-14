Ed Sheeran invita a Daddy Yankee a su presentación en el Coliseo de Puerto Rico

Aunque Daddy Yankee tomó el camino de la fe y está “retirado” de la música, tuvo una invitación que no pudo rechazar tras ser invitado por Ed Sheeran a su presentación en el Coliseo de Puerto Rico.

El cantante británico se encuentra realizando su gira mundial “LOOP Tour” para promocionar su nuevo sello discográfico “Play” y este miércoles tuvo su parada en Puerto Rico en el inicio de su recorrido por Latinoamérica, con una sorpresa especial para los locales.

Daddy Yankee es el invitado sorpresa de Ed Sheeran y lo puso a cantar en español

Después de interpretar varios de sus exitosos temas, Sheeran llamó a un invitado especial, el cual se trataba de la leyenda del género urbano Daddy Yankee, quien puso a todo el Coliseo, una plaza conocida para él (Yankee), a cantar y a disfrutar al ritmo de “Sonríele”, un tema que también ha tocado la parte emocional de las personas.

A través de su cuenta personal de Instagram, Ed Sheeran compartió imágenes de la energía que hubo con la entrada del “Big Boss“, con ambos haciendo un dueto, y lo que más impresionó a los presentes fue lo bien que se sabía la canción en español el británico, quien estuvo siempre colaborando con Yankee en su tema.

Ed Sheeran agradece a Daddy Yankee

“Toqué en Puerto Rico anoche por primera vez en nueve años; tenía que hacer algo especial. Muchas gracias, Daddy Yankee, por venir y traer esa energía tan increíble. Es genial estar de vuelta en la gira. ¡Bogotá, siguiente!”, compartió Sheeran para agradecer al reguetonero.

El paso del versátil cantante por Latinoamérica continúa este 16 de mayo, cuando visite la capital de Colombia, Bogotá, y posteriormente avanzará por otros países hasta llegar a Costa Rica.

Presentaciones de Ed Sheeran en Latinoamérica

16 de mayo: Bogotá, Colombia

20 de mayo: Lima, Perú

23 de mayo: Quito, Ecuador

27 de mayo: Ciudad de Guatemala, Guatemala

30 de mayo: San José, Costa Rica.

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