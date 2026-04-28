Daddy Yankee y Shenseea lanzan “Echo”, rumbo al Mundial 2026

Una base que engancha desde el primer segundo y dos nombres que suenan perfectos para la ocasión. “Echo” ya circula en plataformas y llega con una mezcla que apunta directo al oído global.

La canción reúne a Daddy Yankee y Shenseea en el tercer sencillo del álbum oficial del Mundial 2026, una apuesta que sigue sumando capas culturales a medida que se acerca el torneo.

Detrás del tema hay un equipo de producción amplio en el que destaca Tainy, ganador de múltiples premios GRAMMY, acompañado por Ibrahim Maalouf, además de Massari, Adium, Jota Rosa y Albert Hype. El resultado se siente como una pieza pensada para sonar en distintas latitudes sin perder identidad.

Un cruce de ritmos con ADN global

“Echo” toma un fragmento de “Red & Black Light”, de Maalouf, y lo reinterpreta dentro de una estructura donde el dancehall y el reguetón conviven con naturalidad. La voz de Shenseea se mueve con soltura sobre la base, mientras Daddy Yankee imprime ese sello que lo convirtió en una referencia del género.

El equilibrio entre ambos estilos no se queda en la superficie. La canción propone un punto de encuentro entre sonidos caribeños y latinos que dialogan entre sí sin competir. Esa combinación construye un ritmo inmediato, fácil de reconocer y con una energía que funciona, tanto en auriculares, como en espacios multitudinarios.

Música y fútbol, un mismo idioma

El lanzamiento forma parte de una idea más amplia que acompaña al Mundial 2026, donde cada sencillo aporta una pieza distinta al conjunto. Antes llegaron “Lighter” y “Por Ella”, y ahora “Echo” suma una textura diferente que habla de la diversidad del proyecto.

Las voces de los artistas también dejan ver esa intención: “Es maravilloso unir el mundo a través de la música y el fútbol. Permite entablar relaciones que trascienden los idiomas y las fronteras”, afirmó Daddy Yankee.

La idea de conexión aparece como eje central, algo que Shenseea retoma desde su propia mirada: “La música y el fútbol hablan un idioma universal. Y formar parte de algo que une el mundo de esta manera es especial”, añadió la joven.

El sencillo, publicado por SALXCO UAM y Def Jam Recordings, ya está disponible en servicios de “streaming” y se instala como una de las piezas clave del álbum oficial del torneo de fútbol de selecciones más importante. A medida que se sumen nuevos lanzamientos, el proyecto seguirá construyendo una identidad que no se apoya en un sólo sonido.

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