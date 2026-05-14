Hígado de res: el superalimento con más proteína que un batido y más hierro que 1 kg de frijoles

El hígado de res es un superalimento excepcional, rico en proteínas, minerales y vitaminas, superando con creces a otros alimentos populares como los huevos, las zanahorias o los frijoles.

David de Ponte, conductor del podcast FullMusculo, explica que el hígado es el alimento más “nutritivo del mundo”, una afirmación que está plenamente avalada por estudios científicos.

Una comparativa nutricional sorprendente

En una comparativa nutricional, destaca que el hígado tiene más vitamina B12 que la misma cantidad de queso. Un trozo de 100 gramos de hígado de res contiene más proteínas que una porción de proteína en polvo.

Además, aporta más colina, un nutriente esencial para la salud cerebral, que tres huevos grandes. En cuanto al hierro, contiene 6.5 mg en la forma que el cuerpo absorbe mejor (hierro hemo), superando lo que obtendrías de 1 kg de frijoles.

De hecho, un estudio publicado por PubMed confirma la relación positiva entre el consumo de carne y los niveles óptimos de hierro en adultos de países desarrollados. Además, en cuanto a la vitamina A, el hígado supera incluso a un kilo de zanahorias. Es un multivitamínico natural.

¿Qué dicen los estudios científicos?

¿Sabor fuerte? El secreto está en el guiso de cebollas y especias. Una forma deliciosa de transformar este superalimento en tu cena favorita. Crédito: Shutterstock

Una porción de 100 gramos de hígado contiene 360 mg de magnesio, 20 mg de hierro y 60 mg de selenio. Esto representa hasta el 50% de la ingesta diaria recomendada (IDR) de hierro, zinc, selenio y vitaminas del grupo B (B12, B1, B2 y B6), además del 100% de la vitamina A, según el estudio Alimentos nutritivos: la carne como fuente saludable y valiosa de micronutrientes de la Universidad de Cambridge .

Un beneficio adicional revelado por las investigaciones es que el hígado de res y de cerdo está prácticamente libre de sustancias nocivas como los metales pesados, cuyos niveles se encuentran muy por debajo del límite permitido o incluso por debajo del límite de detección técnica, de acuerdo con la Sociedad Alemana de Nutrición (DGE) .

Un análisis comparativo publicado por Ancestral Supplements entre 100 g de carne muscular frente a 100 g de hígado de res demuestra que este último lo supera con creces:

Vitamina A (Retinol): mientras que la carne muscular aporta 0 UI, el hígado ofrece 7683 UI , una cifra imbatible para fortalecer el sistema inmune.

mientras que la carne muscular aporta 0 UI, el ofrece , una cifra imbatible para fortalecer el sistema inmune. Vitamina B12 y folato: el hígado actúa como un concentrado de energía pura, conteniendo 82,47 mcg de B12 (frente a los 2,17 mcg de la carne) y 258 mcg de folato .

folato: el hígado actúa como un concentrado de energía pura, conteniendo (frente a los 2,17 mcg de la carne) y . Hierro y cobre: el hígado triplica el aporte de hierro hemo (6,12 mg), la forma de hierro con mayor biodisponibilidad. En cuanto al cobre, la diferencia es masiva: 14,47 mg en el hígado frente a los casi inexistentes 0,07 mg de la carne muscular.

Desmitificando el hígado: ¿Acumula toxinas?

Aunque mucha gente evita comerlo porque cree que el hígado acumula toxinas, esto es totalmente falso. El hígado procesa las toxinas, pero no las almacena; su función es filtrarlas y eliminarlas.

Muchas personas piensan que tiene un sabor fuerte o una textura extraña, pero un buen guiso de cebolla y especias lo soluciona por completo. Otra estrategia es mezclarlo con carne molida para preparar hamburguesas; esto ayuda a que el sabor pase completamente desapercibido para aprovechar.

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