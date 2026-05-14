NYC acelerará el acceso a LaGuardia con un carril exclusivo para autobuses antes del Mundial 2026

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció un nuevo proyecto para agilizar el servicio del autobús Q70-SBS hacia el aeropuerto de LaGuardia antes de la llegada de miles de visitantes por el Mundial 2026.

De acuerdo al New York Daily News, el plan contempla la construcción de un carril exclusivo para autobuses en un tramo de Broadway, en Jackson Heights, Queens, una de las zonas donde actualmente el tráfico provoca retrasos importantes en la ruta. La iniciativa busca mejorar el traslado tanto de viajeros habituales como de aficionados que acudirán a los partidos del Mundial en el área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey.

Según el Departamento de Transporte de la ciudad (DOT), el nuevo carril exclusivo estará ubicado en el centro de Broadway, en dirección este, desde Roosevelt Avenue hasta la calle 69. A ambos lados permanecerán habilitados carriles para el tráfico vehicular general, uno en cada sentido.

El Q70-SBS, conocido también como “LaGuardia Link”, es actualmente la única ruta de autobús gratuita de la ciudad de Nueva York. El servicio conecta a los pasajeros con las líneas E, F, M, R y 7 del metro, además del Long Island Rail Road, ofreciendo una conexión directa con el aeropuerto LaGuardia. Datos municipales indican que aproximadamente 9,000 personas utilizan esta ruta cada día.

Un trayecto más rápido para residentes y turistas

Las autoridades municipales señalaron que la congestión en Broadway ha convertido algunos tramos del recorrido en un punto crítico para el servicio. De acuerdo con el comisionado de Transporte, Mike Flynn, en ocasiones, caminar resulta más rápido que permanecer dentro del autobús en esa zona de Jackson Heights.

“Los neoyorquinos deberían poder conectarse con nuestros principales aeropuertos internacionales mediante un servicio de autobús rápido y confiable”, expresó Flynn en un comunicado. El funcionario agregó que el aumento esperado de visitantes durante el Mundial hace urgente implementar mejoras que permitan desplazamientos más eficientes.

La propuesta será presentada próximamente ante la Junta Comunitaria 3 de Queens. Un portavoz de la alcaldía indicó que la intención es completar las obras antes del inicio de los partidos del Mundial programados en el MetLife Stadium, cuya primera fecha está prevista para el 13 de junio de 2026.

El proyecto forma parte de una estrategia más amplia para adaptar la infraestructura de transporte de la ciudad ante uno de los eventos deportivos más importantes del planeta. Nueva York y Nueva Jersey serán sedes conjuntas de varias actividades y encuentros de la Copa del Mundo, lo que incrementará considerablemente la demanda de movilidad regional.

Con este carril confinado para el llamado “LaGuardia Link”, se buscará que los viajeros, tanto locales como internacionales, lleguen a buen tiempo al aeropuerto. (Foto: Shutterstock)

El Mundial como impulso para cambios permanentes

El alcalde Mamdani aseguró que las mejoras no solo buscan atender el flujo de turistas durante el torneo, sino generar beneficios permanentes para los residentes que utilizan transporte público diariamente.

“Llegar a la ciudad de Nueva York debería ser rápido, asequible y confiable durante todo el año, no solo durante grandes eventos”, indicó el mandatario. También destacó que miles de trabajadores dependen diariamente del Q70-SBS para trasladarse entre Queens y el aeropuerto.

El alcalde añadió que las inversiones en calles y transporte público deben tener un impacto duradero mucho después de que concluya el Mundial. “La Copa del Mundo puede venir e irse, pero las inversiones que hagamos en nuestras calles y en el transporte público deben servir a los neoyorquinos durante décadas”, afirmó.

El Q70-SBS se ha convertido en una alternativa popular para quienes buscan llegar a LaGuardia sin pagar tarifas adicionales. Desde que el servicio se volvió gratuito, la demanda ha aumentado, especialmente entre trabajadores del aeropuerto y pasajeros que buscan evitar el tráfico y los costos de taxis o aplicaciones de transporte.

La propuesta podría representar un cambio importante para Jackson Heights, una de las áreas más densamente pobladas de Queens y un corredor clave de tránsito para residentes, trabajadores y viajeros. Aunque todavía deberán realizarse consultas comunitarias, la ciudad espera avanzar rápidamente para cumplir con el calendario previo al torneo internacional.

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