Pedro Alonso cierra su ciclo a nivel internacional como “Berlín” con emotivo mensaje

Hace algunos días se dio a conocer que Pedro Alonso cerraba su etapa en la saga de “La casa de papel” interpretando el personaje de Berlín con “Berlín y la dama de armiño“, la segunda temporada de su serie como spin-off de la exitosa producción, y este miércoles dejó un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram.

“Berlín y la dama de armiño” será estrenada este viernes, 15 de mayo, a través de la plataforma de Netflix y, como parte de la gira, el actor español viajó a la ciudad de Bucarest, capital de Rumanía.

Pedro Alonso se despide de “Berlín” a nivel internacional

“Acabo de hacer la última entrevista a propósito de Berlín (y la saga de “La casa de papel”) en el extranjero, de una promoción que durante este ciclo de la vida me ha permitido recorrer este loco y a la vez hermoso mundo, de cabo a rabo”, fue parte de lo que colocó como pie de una fotografía, la cual le pidieron firmar en su visita a Bucarest, en la cual plasmó hasta la hora exacta en la que colocó su sello allí para hacer de ese momento algo memorable y perdurable.

“Doy las gracias desde el fondo de mi corazón a todas las almas que me recibieron con el amor y el respeto y la sabrosura que lo han hecho en tantos y tantos lugares, de forma presencial o a través de una pantalla”, complementó, para concluir con lo que pareció ser una señal posteriormente: “Que ese amor ponga a bailar como se hacía en la noche de los tiempos también a todo el resto”.

Pedro Alonso baila al ritmo del “Bella Ciao” en una plaza de Bucarest

Lo más curioso es que luego publicó un video donde se consigue con un violinista que toca al ritmo de la recordada canción “Bella Ciao” en una plaza de Bucarest mientras caminaba con Joel Sánchez, quien personifica a Bruce en “Berlín y la dama de armiño”.

Alonso inmediatamente se acercó con Sánchez y comenzaron a bailar junto al artista que se encontraba buscando el sustento en ese lugar con su talento. Luego de mostrar su inspiración con “Bella Ciao” al bailar, Alonso demostró su humildad tras tomar la maleta donde el chico estaba recolectando la propina para acercarla a los espectadores (algunos camarógrafos) y pedirles que colaboraran con el violinista, quien probablemente vivió el mejor momento de su vida.

¿”Berlín” no está en la próxima cinta de “La casa de papel”?

Desde el pasado sábado, la producción de “La casa de papel” en colaboración con Netflix ha compartido varios mensajes donde afirman que está preparando una nueva sorpresa para los seguidores de la serie de habla hispana más vista a nivel global. “El universo de ´La casa de papel´ continúa”, afirman.

Esto parece tratarse de un proyecto ajeno a la serie de Berlín, lo que significaría que Alonso no sería parte del reparto de esta precuela de la exitosa saga.

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