Rudy Giuliani revela haber vivido una “experiencia espiritual” durante su hospitalización por neumonía

El exalcalde de NYC, Rudy Giuliani, reapareció públicamente esta semana luego de enfrentar una grave crisis de salud que lo mantuvo hospitalizado en Florida y conectado a un ventilador por una severa neumonía.

Durante su regreso a su podcast “America’s Mayor Live!”, el político de 81 años sorprendió al revelar que vivió una “experiencia espiritual muy significativa” mientras estuvo en coma.

La visión que marcó su recuperación

Según el New York Post, Giuliani explicó que el episodio ocurrió mientras entraba y salía de la conciencia durante su internación. Según relató, tuvo una visión relacionada con su fallecido amigo y excolaborador Peter J. Powers, quien fue una de las figuras más cercanas a él durante décadas.

“Tuve una experiencia espiritual muy, muy significativa en un momento en el que estaba como fuera de mí”, contó Giuliani durante la transmisión. El exfuncionario comparó la experiencia con una especie de juicio espiritual. “Era como estar en una fila esperando, no puedo decir que rumbo al cielo, pero sí rumbo a un juicio ante San Pedro”, expresó.

Lo que más llamó la atención de su relato fue la aparición de Powers, a quien describió como una figura clave dentro de esa visión. “Hubo una intervención muy significativa de mi Peter, porque yo tengo mi propio Peter: Peter J. Powers, mi amigo de toda la vida”, señaló el exalcalde.

Powers conoció a Giuliani cuando ambos estaban en la secundaria y más tarde se convirtió en su mano derecha política. Fue gerente de sus campañas y posteriormente ocupó el cargo de vicealcalde adjunto durante la administración municipal de Giuliani en la década de 1990. Falleció en 2016 a causa de complicaciones derivadas de cáncer de pulmón.

Aunque Giuliani evitó ofrecer demasiados detalles sobre la experiencia, aseguró que planea compartir más información en el futuro. “No quiero exagerar lo que pasó ni tampoco negar que estuvo ahí”, afirmó ante los espectadores de su programa. También reveló que habló con un sacerdote mientras permanecía hospitalizado.

La crisis médica comenzó el pasado 3 de mayo, cuando Giuliani regresó de un viaje a París y empezó a experimentar dificultades respiratorias. Poco después fue ingresado en estado crítico en un hospital de Florida por una neumonía viral severa, agravada, según explicó, por problemas respiratorios que arrastra desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

De acuerdo con personas cercanas al exalcalde, Giuliani cayó brevemente en coma mientras permanecía hospitalizado. Sin embargo, su recuperación avanzó de manera positiva en los días posteriores. Su médica de cabecera, la doctora Maria Ryan, incluso calificó la recuperación como “un milagro”.

El miércoles, Giuliani retomó sus actividades mediáticas tanto en “America’s Mayor Live!” como en “The Rudy Giuliani Show”, ambos transmitidos por LindellTV, la plataforma vinculada al empresario Mike Lindell, fundador de MyPillow y aliado político del presidente Donald Trump.

Durante la transmisión, el exabogado de Trump aseguró sentirse mucho mejor tras la complicada experiencia médica. “Estoy en medio de una recuperación muy completa”, dijo. Incluso comentó que ya pudo hacer ejercicios físicos y caminar por escaleras y pasillos. “Me siento al 100%, aunque probablemente todavía no lo esté”, añadió.

Giuliani también aprovechó la emisión para agradecer públicamente a Trump por el apoyo recibido durante los días más difíciles de su hospitalización. Según contó, el presidente mantuvo comunicación constante con él mientras estaba internado.

“Tuve una muy buena conversación con el presidente después de entrar al hospital”, recordó Giuliani. “Fue realmente extraordinario conmigo”. Además, su portavoz, Ted Goodman, aseguró que el equipo de Trump estuvo “constantemente” pendiente de la evolución médica del exalcalde.

Aunque Giuliani afirmó sentirse recuperado, todavía no está claro cuándo retomará completamente su agenda pública. Por ahora, aseguró que seguirá compartiendo detalles sobre su experiencia espiritual y su recuperación en futuras emisiones de su programa.

Las declaraciones han generado reacciones divididas en redes sociales y entre seguidores conservadores, especialmente por la naturaleza espiritual del relato y la figura de Powers dentro de la visión descrita por Giuliani. Mientras algunos interpretan el episodio como una experiencia cercana a la muerte, otros consideran que pudo tratarse de sueños o alucinaciones relacionadas con el estado crítico en el que permaneció durante varios días.

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