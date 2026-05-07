Rudy Giuliani busca atención médica gratuita por enfermedades ligadas al 11-S tras ser hospitalizado por neumonía

Rudolph Giuliani, exalcalde de la ciudad de Nueva York y una de las figuras políticas más asociadas con los atentados del 11-S, busca ahora acceder a atención médica gratuita a través del Programa de Salud del World Trade Center, una iniciativa federal creada para atender a personas expuestas a sustancias tóxicas tras el colapso de las Torres Gemelas.

La solicitud ocurre mientras Giuliani permanece en recuperación después de haber sido hospitalizado en Florida por neumonía severa y problemas respiratorios que lo llevaron, incluso, a requerir ventilación asistida durante varios días.

De acuerdo con su abogado, Michael Barasch, el exalcalde pretende ser admitido en el programa federal que brinda atención médica especializada sin copagos ni deducibles a trabajadores de emergencia, residentes y otras personas afectadas por la nube tóxica generada tras los ataques terroristas.

“Estoy orgulloso de representarlo y ayudarlo a obtener la atención médica que merece”, declaró Barasch al New York Times, quien durante años ha representado a miles de personas expuestas al polvo y humo del World Trade Center.

El programa federal que atiende a víctimas del 11-S

El Programa de Salud del World Trade Center fue autorizado por el Congreso en 2010 y actualmente cuenta con más de 152,000 inscritos. Además de financiar investigaciones médicas relacionadas con el 11-S, cubre tratamientos especializados para enfermedades respiratorias, distintos tipos de cáncer y otros padecimientos vinculados con la exposición a sustancias tóxicas.

Solo durante el último año, el programa pagó más de 600,000 reclamaciones médicas, con un costo cercano a los $350 millones de dólares.

La posible incorporación de Giuliani al programa representa un giro simbólico para una figura que, hace casi 25 años, se convirtió en el rostro de la respuesta de Nueva York a la tragedia. El entonces alcalde se encontraba a apenas 2 cuadras del World Trade Center cuando la primera torre colapsó.

Sin embargo, con el paso de los años surgieron críticas hacia su administración por minimizar los riesgos ambientales y sanitarios derivados del polvo tóxico en Lower Manhattan.

Investigaciones periodísticas revelaron que Giuliani rara vez utilizó mascarilla durante sus visitas a la zona cero y que su gobierno tampoco obligó consistentemente a trabajadores de limpieza y rescatistas a usar protección respiratoria adecuada.

Se estima que más de 3,000 personas han muerto por enfermedades relacionadas al 11-S. (Foto: John Minchillo/AP)

El portavoz de Giuliani, Ted Goodman, informó recientemente que el exalcalde fue diagnosticado con enfermedad pulmonar restrictiva, una afección respiratoria que, según aseguró, está relacionada con su exposición en la zona cero durante y después de los atentados.

La enfermedad puede dificultar la respiración y aumentar considerablemente el riesgo de sufrir infecciones graves como neumonía.

Goodman afirmó que Giuliani “corrió hacia las torres para ayudar a quienes lo necesitaban” y sostuvo que las complicaciones respiratorias actuales están ligadas a esa exposición.

Las secuelas respiratorias que siguen apareciendo 25 años después

La situación médica del exalcalde también revive el debate sobre las consecuencias de largo plazo del 11-S para quienes estuvieron expuestos al polvo tóxico.

La doctora Jacqueline Moline, directora del programa de enfermedades relacionadas con el World Trade Center de Northwell Health, explicó que muchos pacientes comenzaron a presentar síntomas similares al asma poco después de los ataques.

“El polvo contenía asbestos, plomo, hidrocarburos parcialmente quemados y componentes de combustible de avión”, explicó la especialista.

Por su parte, el doctor Marc Wilkenfeld, experto en medicina ocupacional de NYU Langone Health, indicó que las enfermedades pulmonares restrictivas pueden tardar décadas en manifestarse plenamente.

“Puede ocurrir 15, 20 o, incluso, 25 años después”, señaló.

La inscripción de Giuliani en el programa también podría abrir la puerta a futuras compensaciones económicas mediante el Fondo de Compensación para Víctimas del 11 de Septiembre, creado por el gobierno federal para indemnizar a personas afectadas físicamente por los atentados.

El caso de Giuliani surge además en un momento complicado para el exalcalde, quien en años recientes ha enfrentado crecientes problemas financieros y diversos procesos judiciales.

En 2024, un juez rechazó su intento de declararse en bancarrota al considerar que no había proporcionado suficiente transparencia financiera.

Pese a ello, sus abogados insisten en que tiene derecho a recibir el mismo apoyo médico que miles de rescatistas y civiles afectados por la tragedia.

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