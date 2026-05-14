Sebastian Stan recuerda su experiencia como migrante mientras promociona “Fjord”

El actor Sebastian Stan está preparándose para estrenar en el Festival de Cannes “Fjord”, una película dirigida por Cristian Mungiu en la que se verá al actor actuando por primera vez en rumano, idioma oficial de Rumanía, país donde nació.

Como parte de la promoción antes de su estreno, Stan dio una entrevista a “Deadline” en la que habló sobre su propia experiencia como migrante y también dice que la historia de “Fjord” puede servir como paralelismo al ataque y discriminación que están sufriendo los migrantes en Estados Unidos.

Cristian Mungiu, quien ganó una Palma de Oro en 2007 por “4 Months, 3 Weeks and 2 Days”, estuvo a cargo de la dirección y guion de esta película en la que se narra la historia de una familia rumana que llega a un pueblo de Noruega donde nació la madre de esa familia. Al llegar, tienen que enfrentarse a las diferencias culturales y religiosas de ambos países.

Durante la conversación que el actor tuvo con “Deadline”, dijo: “Espero que la gente vea esta película y establezca un paralelismo evidente con lo que ocurre en Estados Unidos, donde las familias se ven separadas por instituciones financiadas con el dinero de los contribuyentes. Porque, en mi opinión, no hay diferencia. Esta es solo una experiencia en este caso particular, donde se observa una forma de ser y de vivir muy distinta, ya sea en Noruega o en Rumanía, y el choque que surge de esa diferencia”.

En esta publicación también se recuerda que el actor, quien fue parte del Universo Cinematográfico de Marvel, nació en Rumanía, durante su infancia se mudó a Viena, Austria, y al comenzar su adolescencia migró a Nueva York, Estados Unidos.

Sobre los procesos que atraviesan los migrantes, explica: “Se sienten fuera de lugar y es incómodo. Creo que hay una verdadera timidez, en cierto modo, que puede ser muy debilitante. Cuando eres adulto, es diferente. Estás más formado y puedes apropiarte de las cosas, pero de niño, realmente no quieres ser diferente. Quieres encajar”.

El estreno de esta película se hará como parte de la competición oficial del festival, y se cree que su estreno oficial en salas de cine se hará en agosto de este año. Por ahora, queda esperar cuál será la reacción del público del festival tras su proyección.

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