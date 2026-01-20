Hermanos de Verónica Castro aclaran el estado de salud de la actriz tras ser hospitalizada

Los hermanos de Verónica Castro, Fausto y José Alberto ‘El Güero’ Castro, aclararon el estado de salud de la actriz luego de que se reportó que había sido hospitalizada. Fausto Castro explicó que su hermana padece problemas específicos en la columna y los bronquios, razón por la que está recibiendo tratamiento médico.

Fausto Castro dijo al programa ‘Todo Para La Mujer’ que Verónica Castro tiene problemas puntuales de salud y aseguró que su condición de salud no es grave. También explicó que la actriz ha recurrido al uso de apoyo respiratorio debido a que se encuentra “un poquito delicadita de sus bronquios”. Según explicó, esto forma parte de su plan de rehabilitación y que no representa una condición de gravedad.

José Alberto señaló que el hecho que Verónica Castro haya fumado en el pasado le está pasando factura a su salud. “Ella le está echando ganas y bueno, esperemos que se recupere completamente bien. El hecho de que fumes no es bueno y fumó mucho tiempo entonces, pues, obviamente el tiempo te cobra impuestos”, dijo a la prensa.

José Alberto Castro hizo un llamado de atención a no caer en exageraciones con respecto a la salud de su hermana, ya que ella no está atravesando ninguna situación de gravedad.

“No me gustaría marcarlo como algo que sea de alarma o de tragedia… no hagamos esto un rollo amarillo”, aclaró.

Según explicó la periodista Pati Chapoy en el programa ‘Ventaneando’, Verónica Castro fue internada varios días en un hospital para recibir terapia. La conductora recordó que en el año 2004 Verónica Castro tuvo una caída de un elefante mientras participaba en el programa Big Brother VIP. “Esa caída la llevó a varias operaciones en la columna vertebral, tiene algunos discos que le tuvieron que poner, ha sido un tema de toda la vida”, explicó.

Sigue leyendo: