Vin Diesel desfiló en Cannes para celebrar los 25 años de “Fast & Furious”

Este miércoles 13 de mayo, el Festival de Cannes celebró los 25 años del estreno de la primera película de “Fast & Furious”. Como parte de esta celebración, gran parte del elenco de la historia desfiló por la alfombra roja antes de que se hiciera una proyección especial de la película.

Vin Diesel fue el protagonista del evento, pues ha sido el protagonista y creador de esta saga que ya ha estrenado 10 películas. El actor estuvo acompañado de Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson y Jordana Brewster.

En la proyección también estuvo presente Meadow Walker, hija del fallecido Paul Walker, quien fue protagonista de las primeras seis películas de “Fast & Furious”. El actor murió el 30 de noviembre de 2013 en un accidente a bordo de un Porsche Carrera GT.

Vin Diesel desfiló por la alfombra roja junto con otros actores de la saga. Crédito: Scott A Garfitt | AP

¿Qué sigue después del aniversario de “Fast & Furious”

Al mismo tiempo que el elenco celebra los 25 años del estreno de la primera película de la saga, también se está trabajando en su película número 11, la cual supondrá el final de la historia.

Esta nueva película se titulará “Fast Forever” y su estreno ha sido reprogramado en varias ocasiones. Por ahora, su estreno está programado para marzo del 2028. La película número 11 continuará desde el final de “Fast X” que se estrenó en 2023.

Aunque “Fast Forever” está siendo ofrecida como el final de la saga, se cree que esta franquicia continuará con historias derivadas de este universo. Algunos de los proyectos que se han presentado son series de televisión; una de ellas se producirá para la plataforma Peacock. Por otro lado, también se ha hablado de la posibilidad de haber otras películas centradas en personajes secundarios como Luke Hobbs, interpretado por Dwayne Johnson.

Aunque siempre han existido rumores sobre la mala relación entre Diesel y Johnson, su personaje ha sido de gran importancia en la saga. Johnson ha interpretado a Hobbs en un total de siete películas: “Fast Five” (2011), “Fast & Furious 6” (2013), “Furious 7” (2015), “The Fate of the Furious” (2017), “Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw” (2019) y “Fast X” (2023).

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