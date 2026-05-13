“Ceniza en la boca”, el filme que dirige Diego Luna, fue estrenado en Cannes

La nueva película de Diego Luna, “Ceniza en la boca”, finalmente vio la luz en el emblemático Festival de Cannes dentro de la sección Proyecciones Especiales, un espacio reservado para propuestas que buscan tocar fibras sociales desde lo íntimo. El público respondió al cineasta después de casi una década lejos de la ficción.

La premier reunió a personas clave en su vida personal y profesional. Junto a él se encontraba su gran amigo, Gael García Bernal, quien tomó un momento para dedicarle unas palabras llenas de cariño y respeto frente al público.

Y entre los asistentes también destacó la presencia del director Alfonso Cuarón, responsable de la cinta que marcó a toda una generación, “Y tu mamá también”, donde ambos actores consolidaron una amistad que ha sobrevivido a décadas.

Una historia que toca heridas profundas

El largometraje adapta la novela homónima de 2022 escrita por Brenda Navarro, un retrato duro, pero profundamente humano, que sigue a una joven mexicana que viaja a España junto a su hermano menor en un intento por recomponer lo que queda de su familia.

En la versión cinematográfica, la protagonista toma el nombre de Lucila, interpretada por Anna Díaz, mientras Adriana Paz encarna a Isabel, la madre ausente cuyo silencio marca el pulso emocional de la historia.

La película explora inquietudes que atraviesan a miles de migrantes como la identidad, el desarraigo, la distancia y la eterna pregunta sobre el lugar al que realmente se pertenece. Diego Luna construye el viaje de Lucila con una mirada cercana, consciente de las tensiones sociales como el clasismo, la misoginia y el racismo que se interponen en cualquier búsqueda de estabilidad.

El tráiler muestra a Lucila llegando a España, empeñada en sostener a su hermano mientras intenta rehacer el vínculo con su madre, aunque ese reencuentro termine por empujarla hacia Barcelona. Allí descubre afectos nuevos, pero también la crudeza de una vida que no ofrece garantías.

Una noche emocionante rumbo a su estreno en Netflix

La plataforma Netflix confirmó que “Ceniza en la boca” llegará en 2027 a territorios de habla hispana, aunque todavía no se ha fijado una fecha exacta. El anuncio entusiasma a quienes siguen de cerca el trabajo de Diego Luna, ya que su regreso al cine de ficción había sido una deuda pendiente, tanto para él, como para su audiencia.

Con la premiere ya celebrada, la película ahora podría convertirse en una de las propuestas latinoamericanas más importantes y comentadas del festival.

“Ceniza en la boca” inicia así su recorrido internacional con una primera parada luminosa en Cannes y una historia que, desde lo íntimo, busca resonar con cualquiera que haya sentido el peso de empezar de nuevo.

Sigue leyendo:

Diego Luna se suma al elenco del live action de “Tangled”

Arcángel encendió la polémica en un concierto al hablar de la conquista española

“Dance Party” en Bryant Park: programación latina gratuita este 13 y 14 de mayo