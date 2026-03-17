Ciclista hispano murió arrollado en Nueva York: conductor se saltó semáforo en rojo

Julio Sandoval fue sentenciado tras declararse culpable de cruzar a exceso de velocidad una intersección, atropellar mortalmente al ciclista José Ramos y posteriormente darse a la fuga en Brooklyn (NYC).

Ramos tenía 56 años. “Este acusado demostró un desprecio insensible por la seguridad pública al optar por conducir a exceso de velocidad y pasarse un semáforo en rojo, arrebatándole la vida a un ciclista. La sentencia dictada (…) lo responsabiliza por sus acciones imprudentes y refleja nuestro compromiso de mantener las calles de Brooklyn seguras para todos”, declaró el Fiscal de Distrito, Eric Gonzalez, en un comunicado.

La tragedia sucedió la noche del 15 de octubre de 2021. Casi cinco años después Sandoval fue sentenciado por la Jueza del Tribunal Supremo de Brooklyn, Dena Douglas, a una pena indeterminada de 3 a 6 años de prisión.

El acusado de 34 años se declaró culpable de homicidio involuntario el 10 de febrero de 2026. Según la evidencia, conducía a una velocidad de unas 47 mph en una zona con límite de 25 mph sobre Atlantic Avenue, en Cypress Hills. Posteriormente se pasó un semáforo en rojo en la intersección de Essex Street, atropellando a la víctima, quien cruzaba en bicicleta por un paso de peatones señalizado en compañía de su esposa. Luego Sandoval abandonó el lugar de los hechos sin detenerse ni reportar el incidente.

Varios transeúntes llamaron al 911 y la policía acudió al lugar. La víctima fue trasladada al Interfaith Medical Center, donde se certificó su defunción a causa de un traumatismo contuso en la cabeza, el cuello y el torso. Sandoval fue arrestado más de un año después, el 9 de enero de 2023, tras concluirse la investigación del caso.

Según un nuevo estudio publicado por la Fundación AAA (Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) para la Seguridad Vial, los choques donde conductores huyen de la escena representaron el 15% de todas las colisiones en 2023,el porcentaje más alto registrado en cualquier año reciente. A nivel regional, en Nueva York y Connecticut más del 8% de los decesos por colisiones de tráfico entre 2017 y 2023 fueron resultado de choques con fuga. En Nueva Jersey la cifra fue un poco superior: 8.5%.

La semana pasada una mujer de 58 años fue atropellada fatalmente por el conductor de un auto que se dio a la fuga en Queens (NYC). Previamente esete mes un niño de 4 años murió atropellado afuera de un hospital en Brooklyn (NYC) y el conductor huyó. También en ese condado el mes pasado Amira Aminova, niña de 11 años nativa de Uzbekistán, murió arrollada cerca de su casa por un bus escolar cuyo conductor siguió de largo.

En enero Kianna Underwood, mujer de 33 años que fue una actriz infantil de Nickelodeon, murió arrollada también en Brooklyn (NYC) y además arrastrada por dos cuadras por un conductor que huyó. En agosto Kenneth “Blane” Smith, mecánico y motociclista de 64 años, murió arrollado al parecer por un conductor que se dio a la fuga en un vehículo robado en Camden, Nueva Jersey. En 2024 un hombre abandonó su lujoso SUV Lamborghini después de chocar contra nueve autos estacionados en Brooklyn.

Los accidentes de tránsito son un gran reto en y alrededor de la ciudad de Nueva York y en muchos casos los conductores huyen. Ello a pesar de “Vision Zero” (Visión Cero), plan de seguridad vial creado en 2014 buscando que la urbe fuese más segura para peatones, pedalistas y automovilistas con una meta de cero muertes para el año 2024. Pero la realidad demostró todo lo contrario.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”,prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.