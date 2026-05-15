Denuncian abusos y mala alimentación en centro de detención de ICE en Newark

Unos 300 inmigrantes detenidos en el centro Delaney Hall, en Newark, Nueva Jersey, denunciaron presuntos abusos, hacinamiento y falta de atención médica dentro de la instalación operada para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Y es que de acuerdo a Univision, el documento, difundido por la organización Friends American Service Committee, describe presuntos abusos, hacinamiento y deficiencias en servicios básicos dentro del centro de detención.

Según el reporte, las personas recluidas aseguran enfrentar aislamiento, escasa atención médica y dificultades para acceder a asistencia legal, además de denunciar alimentos que consideran inadecuados para el consumo.

Testimonios apuntan a problemas de limpieza y sobrepoblación

Entre las denuncias recogidas en la carta también aparecen problemas sanitarios y falta de personal de limpieza.

Uno de los detenidos aseguró que los propios inmigrantes deben limpiar las instalaciones utilizando incluso artículos personales debido a la ausencia de insumos suficientes.

El reportaje señala además que las condiciones de hacinamiento serían tan severas que una sola persona logró reunir las 288 firmas debido a la cercanía entre los detenidos.

Para proteger la identidad de quienes participaron, los nombres fueron eliminados del documento.

Delaney Hall opera bajo contrato federal millonario

La instalación, ubicada en Newark, tiene capacidad para albergar a mil personas y es administrada por GEO Group mediante un contrato federal de 15 años valuado en mil millones de dólares.

De acuerdo con el reporte de Univision, la empresa sostiene que cumple con las regulaciones establecidas por ICE para el manejo de los detenidos.

ICE rechaza acusaciones sobre atención médica y alimentos

Tras la difusión de las denuncias, ICE emitió un comunicado en el que negó irregularidades relacionadas con la comida y la atención médica dentro del centro.

La agencia aseguró que las personas detenidas reciben garantías procesales y rechazó las acusaciones sobre falta de insumos médicos y mala calidad de los alimentos.

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