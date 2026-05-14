Senadores demócratas presionan al Congreso para dar ciudadanía a los “dreamers”

La presión sobre el Congreso para aprobar una solución migratoria permanente para los “dreamers” volvió a intensificarse, luego de que tres senadores demócratas denunciaran el impacto que los retrasos de DACA y las recientes acciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) están teniendo sobre miles de jóvenes inmigrantes en Estados Unidos.

Mark Kelly, senador por Arizona, encabezó el llamado junto a Dick Durbin y Alex Padilla durante un evento organizado en Washington por TheDream.US. Los legisladores aseguraron que cientos de beneficiarios de DACA viven actualmente en incertidumbre por el retraso en trámites migratorios y el incremento de detenciones de inmigrantes.

Según explicaron, muchos jóvenes que llegaron al país siendo niños están perdiendo la posibilidad de trabajar legalmente y enfrentan el riesgo constante de ser deportados, pese a haber desarrollado toda su vida en territorio estadounidense.

El caso de Annie Ramos

Uno de los casos expuestos durante la conferencia fue el de Annie Ramos, esposa de un militar estadounidense, quien recientemente fue detenida dentro de una base militar. La historia fue relatada por su suegra, Jen Rickling, quien describió las consecuencias que tiene el actual sistema migratorio sobre familias enteras.

La detención de Ramos obligó a la intervención directa del senador Mark Kelly para conseguir su liberación, situación que el legislador utilizó para cuestionar las prioridades en la aplicación de las leyes migratorias.

Kelly sostuvo que el cumplimiento de las normas migratorias no debería generar separación de familias trabajadoras ni provocar operativos contra personas sin antecedentes criminales.

“Persiguen a personas respetuosas de la ley”

Durante su participación, el senador demócrata criticó que las acciones migratorias estén alcanzando a soñadores, empresarios, veteranos, adultos mayores y menores de edad.

Además, recordó que muchos inmigrantes bajo custodia de ICE fueron llevados a Estados Unidos desde niños, pagan impuestos y contribuyen activamente a la economía del país.

“¿En qué mundo tiene sentido enfocar tiempo y recursos persiguiendo y deteniendo a personas como Annie, en lugar de a criminales graves?”, cuestionó Kelly ante los asistentes.

Buscan camino permanente a la ciudadanía

Los senadores insistieron en que la única salida viable es una reforma migratoria de largo plazo que otorgue estabilidad legal a los beneficiarios de DACA y permita un camino hacia la ciudadanía.

Kelly concluyó señalando que el país necesita un sistema migratorio que combine seguridad con un trato justo y digno para quienes consideran a Estados Unidos su hogar.

El legislador aseguró que tanto el Congreso como la Casa Blanca deben actuar con seriedad para lograr una solución definitiva para los “dreamers”.

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