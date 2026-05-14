Estudio revela que redadas del ICE también afectarían a trabajadores estadounidenses

Un nuevo análisis económico reavivó el debate sobre la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump, al poner en duda uno de sus principales argumentos: que la expulsión de inmigrantes genera más oportunidades laborales para ciudadanos estadounidenses.

El estudio sostiene que el incremento de redadas y arrestos realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no solo impacta a trabajadores extranjeros, sino que también termina afectando negativamente a la fuerza laboral nacida en Estados Unidos, de acuerdo con lo publicado por el Cronista.

Caída de la fuerza laboral y efecto en la economía

De acuerdo con los investigadores, la reducción de la presencia de trabajadores inmigrantes en el mercado laboral provoca una disminución general en la demanda de empleo y en la actividad económica.

El análisis indica que por cada arresto ejecutado por ICE, varios trabajadores inmigrantes dejan de participar en el mercado laboral, lo que genera desequilibrios en distintos sectores productivos.

Sectores más impactados por las redadas

El informe identifica a la construcción, la agricultura y la manufactura como las áreas más afectadas por la reducción de mano de obra inmigrante.

Según los datos, la falta de trabajadores en estas industrias reduce la capacidad de producción de las empresas locales, lo que a su vez repercute en la estabilidad del empleo para ciudadanos estadounidenses.

Efecto dominó en el empleo y el consumo

Los economistas que participaron en el estudio advierten que la disminución de trabajadores inmigrantes no solo impacta la producción, sino que también reduce el consumo y los ingresos de los negocios locales.

Este efecto en cadena se traduce en menos ventas, menor inversión empresarial y, en última instancia, recortes de personal que también alcanzan a trabajadores nacidos en el país.

Un debate económico más allá de la seguridad fronteriza

Aunque la discusión sobre inmigración en Estados Unidos suele centrarse en la seguridad y el empleo, este análisis plantea una perspectiva distinta: que las deportaciones masivas podrían tener consecuencias económicas negativas para el conjunto del país.

El informe concluye que la reducción de la mano de obra inmigrante podría debilitar la economía regional y generar efectos contraproducentes en el mercado laboral estadounidense.

Sigue leyendo: