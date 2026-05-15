DOJ y FBI: gobierno chino tenía una comisaría policial en Nueva York; dos espías hallados culpables

Lu Jianwang, ciudadano chino estadounidense también conocido como “Harry Lu”, fue declarado culpable de haber actuado como agente ilegal del gobierno de China en relación con la apertura y el funcionamiento de una estación de policía en el extranjero, ubicada en el Bajo Manhattan (NYC), así como de obstrucción de la justicia por haber destruido pruebas relacionadas.

El veredicto se emitió tras un juicio de una semana de duración presidido por la jueza federal Nina R. Morrison. Ahora Jianwang se enfrenta a una pena de hasta 30 años de prisión. El coacusado Chen Jinping se declaró culpable en diciembre de 2024 de conspirar para actuar como agente del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) de China en relación con esa estación de policía en Nueva York, y sigue a la espera de su sentencia.

Joseph Nocella Jr., Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York; John A. Eisenberg, Fiscal General Adjunto de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia (DOJ); y James C. Barnacle, Jr., Director Adjunto a Cargo de la Oficina de Campo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Nueva York, anunciaron el veredicto el miércoles.

“Se ha puesto al descubierto una estación de policía que operaba en la ciudad de Nueva York bajo la dirección del gobierno chino; se ha frustrado su siniestro propósito y se ha hecho rendir cuentas a su fundador por haber ignorado flagrantemente la ley y la soberanía de nuestro país”, declaró el fiscal Nocella en un comunicado. “Nuestra Oficina mantiene su firme determinación de proteger los derechos de aquellas personas que buscan liberarse de la represión y que alzan su voz para llevar la democracia, la reforma y los derechos humanos a China“.

“Lu Jianwang utilizó una estación de policía en la ciudad de Nueva York para perseguir a disidentes de China, con el fin de promover la agenda política del gobierno chino. Que el veredicto de hoy sirva como mensaje para otros agentes extranjeros: el FBI mantiene su inquebrantable determinación de revelar y desarticular las operaciones clandestinas de las naciones adversarias”, afirmó el Director adjunto a cargo del FBI, Barnacle.

Como se demostró en el juicio, ambos acusados actuaron como agentes ilegales del gobierno de la República Popular China. A partir de enero de 2022, bajo las órdenes de un funcionario de ese país, ellos y otros colaboraron para establecer la primera estación de policía en el extranjero conocida en Estados Unidos en nombre del MPS. Esa comisaría, que ya ha sido desmantelada, fue registrada por el FBI en octubre de 2022. Estaba ubicada en el 3er piso del edificio de oficinas 107 East Broadway, en el barrio chino de Manhattan. En el lugar se recuperó una pancarta azul que proclamaba: «Estación de Servicio Policial de Fuzhou en el Extranjero, Nueva York, EE.UU.».

Jinping y Jianwang eran los líderes de una organización sin fines de lucro fundada en 2013 que describía su misión como un “lugar de reunión social para la gente de Fujian” y, según los fiscales, construyeron una “relación de confianza” con el gobierno chino.

La supuesta organización sin fines de lucro abrió la comisaría secreta bajo el nombre “Estación de servicio en el extranjero de la policía de Fuzhou” (capital de la provincia Fujian), en el Bajo Manhattan a principios de 2022, alegan los federales.

Incluso si se hubiera mantenido fiel a su misión declarada, ayudando a ciudadanos chinos que viven en el extranjero con asuntos administrativos como la renovación de licencias de conducir de ese país, la “estación de policía” todavía habría tenido que registrarse con el Fiscal General de EE.UU., lo que no se hizo.

En un caso similar, esta semana Eileen Wang renunció como alcaldesa de Arcadia (California) y se declaró culpable de actuar como agente ilegal de China en EE.UU. En diciembre de 2025 Linda Sun, ex alta funcionaria estatal de la gobernación de Nueva York, fue acusada de haber sido una espía china mientras trabajaba en los gobiernos de Kathy Hochul y Andrew Cuomo.

En agosto de 2024 Shujun Wang, anciano cadémico chino estadounidense, fue hallado culpable en Nueva York de utilizar su reputación como activista a favor de la democracia para recopilar información sobre disidentes y dársela al gobierno de su país natal.