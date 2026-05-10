Mujer compra su primer boleto de lotería de $5 y gana premio de $200,000

Lo que comenzó como una compra impulsiva terminó convirtiéndose en un premio que podría cambiarle la vida a una mujer de Carolina del Norte. Con su primer boleto raspadito de $5, logró ganar uno de los premios mayores del juego.

Nicole Hodges, residente de Greensboro, contó a la Lotería Educativa de Carolina del Norte que anteriormente había jugado otros sorteos, pero nunca había comprado un boleto raspadito de $5.

Todo ocurrió durante una visita a la tienda Shikotare Express Mart, ubicada sobre Randleman Road, en Greensboro.

Eligió el boleto por su apariencia

Hodges explicó que eligió el boleto simplemente porque era nuevo y le llamó la atención el diseño.

“Nunca había comprado un boleto de $5, pero simplemente lo escogí al azar porque era nuevo y bonito”, dijo. “Y mira en lo que se convirtieron esos cinco dólares”.

El boleto pertenecía al juego Diamonds and Dollars y resultó ser uno de los ganadores del premio mayor de $200,000.

La reacción al descubrir el premio

La mujer aseguró que quedó completamente sorprendida cuando reveló el monto ganado.

“Casi me desmayo”, comentó sobre el momento en que descubrió el premio.

Qué hará con el dinero

Según explicó, planea utilizar las ganancias para invertir junto a su esposo en un negocio de camiones de comida.

El premio representa uno de los premios principales disponibles dentro de ese juego raspadito en Carolina del Norte.

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