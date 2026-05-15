Liberan a Deisy Rivera, esposa de militar, tras un mes detenida por ICE en Texas

Deisy Fidelina Rivera Ortega, esposa de José Serrano, sargento del Ejército de Estados Unidos con 27 años de servicio, fue liberada después de permanecer un mes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas, en un caso que ha generado cuestionamientos sobre el trato a las familias de militares inmigrantes.

Rivera Ortega fue arrestada el pasado 14 de abril en El Paso mientras acudía a una entrevista rutinaria relacionada con el programa conocido como “Permiso Parroquial en el Lugar”, un mecanismo que permite a familiares indocumentados de integrantes de las Fuerzas Armadas permanecer temporalmente en el país mientras buscan regularizar su situación migratoria.

Senadora intervino para solicitar su liberación

La oficina de la senadora demócrata Tammy Duckworth confirmó que la legisladora habló directamente con el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, para pedir la liberación de Rivera Ortega.

La mujer fue puesta en libertad la noche del jueves 14 de mayi y posteriormente se reunió con su familia.

“Estoy inmensamente agradecida por la liberación de Deisy y porque haya podido reunirse con su familia”, expresó Duckworth en un comunicado. Sin embargo, la senadora sostuvo que ni Rivera Ortega ni otras personas “debieron haber estado en esta situación”.

Duckworth también criticó que la esposa del militar fuera detenida durante un trámite migratorio que, según señaló, estaba realizando conforme a las reglas.

U.S. Senator Tammy Duckworth (D-IL) has secured the release of Deisy Rivera Ortega from a month-long ICE detainment.



Ortega is the wife of Sgt. 1st Class Jose Serrano, an active-duty U.S. Army soldier and Afghanistan war veteran who has served for 27 years. pic.twitter.com/LxqZ0nPmXT — FactPost (@factpostnews) May 15, 2026

Quién es Deisy Rivera Ortega

Rivera Ortega es originaria de El Salvador y llegó a Estados Unidos en 2016 por la región del Valle del Río Grande, en Texas. De acuerdo con el DHS, un juez de inmigración emitió una orden final de deportación en su contra en diciembre de 2019.

Pese a ello, la oficina de la senadora indicó que Rivera Ortega había iniciado trámites migratorios tras casarse en 2022 con el sargento primero José Serrano, militar destinado en Fort Bliss y veterano de despliegues en Afganistán.

Además, contaba con un permiso de trabajo válido hasta 2030 y trabajaba para IHG Army Hotels dentro de la base militar donde está asignado su esposo.

It was my honor to speak with SFC Jose Serrano today after successfully advocating for his wife’s release from ICE detention.



I’ll never stop working to protect those who sacrifice for our nation. pic.twitter.com/12GUu2sYEv — Tammy Duckworth (@SenDuckworth) May 16, 2026

“Hicimos todo conforme a las normas”

José Serrano aseguró previamente que tanto él como su esposa habían seguido todos los procedimientos migratorios establecidos.

“Ella va al trabajo o a la iglesia. Esa es la vida de mi esposa, Deisy”, declaró el militar, quien ha servido durante 27 años en el Ejército estadounidense.

Tras conocer la liberación, Serrano dijo sentirse profundamente aliviado. “No tengo palabras para describir lo feliz que me siento”, afirmó luego de reencontrarse con su esposa.

DHS confirma medidas de supervisión

El DHS confirmó que Rivera Ortega fue liberada de la custodia federal, aunque deberá portar un dispositivo de rastreo GPS y cumplir con visitas domiciliarias obligatorias y controles periódicos en oficinas del (ICE).

Un portavoz del DHS aseguró que la inmigrante “recibirá todas las garantías procesales”.

Cambio de política migratoria afecta a familias militares

El caso ocurre después de que el Departamento de Seguridad Nacional derogara en abril una política implementada en 2022 que consideraba el servicio militar de un familiar directo como un “factor atenuante significativo” en casos de control migratorio civil.

La nueva directriz establece que el servicio militar de un familiar ya no exime automáticamente a una persona inmigrante de enfrentar consecuencias por violaciones a las leyes migratorias de Estados Unidos.

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