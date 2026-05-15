“La Bodega”: programa en Tucson lleva alimentos a migrantes que temen salir y ser deportados

Organizaciones comunitarias en Tucson, Arizona, pusieron en marcha el programa “La Bodega”, una iniciativa que entrega alimentos básicos y artículos de higiene directamente en los hogares de familias migrantes indocumentadas que evitan salir por temor a ser detenidas o deportadas.

El programa busca atender a personas que enfrentan inseguridad alimentaria debido a las restricciones de movilidad que les impone el miedo a los operativos migratorios.

Entre los beneficiarios se encuentran familias que reciben productos como harina, sopa, verduras enlatadas, aceite, azúcar, queso, tortillas, huevos y verduras frescas.

“Esta comida es lo único que tendremos esta semana”, relató una mujer mexicana que pidió ser identificada únicamente como María al recibir el apoyo alimentario.

Familia detenida por agentes del ICE

La migrante mexicana contó que su esposo y su hijo fueron detenidos por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

Organizada por voluntarios, la iniciativa nació en respuesta al acoso que sufren los inmigrantes sin estatus migratorio bajo la actual administración del presidente Donald Trump, que hasta diciembre pasado deportó a más de 600,000 inmigrantes, según el centro de estudios Migration Policy Institute.

“Empezamos este programa porque hablando con la gente vimos una gran necesidad de alimentos. Las personas tienen mucho miedo de ir a las tiendas para comprar inclusive lo más indispensable como es la comida”, dijo Lucía Vindiola, su organizadora.

Ayuda humanitaria para migrantes. EFE/ María León

Operativos sorpresivos del ICE

En Tucson, al igual que en otras ciudades de Estados Unidos, los centros comerciales y tiendas frecuentadas por la comunidad latina e inmigrante se han convertido en blanco de operativos sorpresivos de agentes de ICE.

“Literalmente podemos decir que tenemos familias, incluyendo niños, que están pasando hambre”, lamentó Vindiola.

Los voluntarios recaudan donaciones de alimentos y han alquilado un almacén con refrigeración donde, al menos una vez al mes, se reúnen para preparar cajas con víveres básicos que luego entregan a las familias afectadas.

También preparan bolsas con artículos de higiene personal, entre ellos papel higiénico, pasta dental, champú, jabón, cepillos de dientes, servilletas y desodorante.

Vindiola indicó que durante los últimos meses la comunidad inmigrante vive bajo un “verdadero terror” de ser arrestada por “la migra”.

Iniciativa en Tucson. EFE/ María León

Arrestos rumbo al trabajo

En las calles, los activistas cuentan que han encontrado vehículos abandonados de padres y madres arrestados mientras se dirigían al trabajo, a consultas médicas o llevaban a sus hijos a la escuela.

“Por lo general las personas que son arrestadas son aquellas que salen a la calle a trabajar, el padre, la madre o hermanos mayores, quienes son el sustento de la familia. Al perder este ingreso el resto de la familia se encuentra en serios problemas”, dijo.

Explicó que muchas familias quedan de un día para otro sin ingresos económicos y enfrentan el dilema de pagar la renta, comprar medicamentos o adquirir alimentos.

Para voluntarios de “La Bodega”, como Sofía Álvarez, “significa mucho” poder brindar una “gotita” de ayuda a las familias migrantes en “un mar de problemas”.

“El poder llevarles alimentos directamente a sus casas, no sólo los estamos alimentando, sino es una forma de dar apoyo, compasión y llevarles el mensaje de que su comunidad los apoya”, dijo Álvarez, una inmigrante colombiana.

La voluntaria aseguró que esperaban que bajo la segunda presidencia de Trump la situación para los migrantes indocumentados se complicara, pero nunca imaginó ver que niños en las escuelas fueran utilizados como “carnada” para arrestar a sus padres.

Apoyo a indocumentados. EFE/ María León

Vivir apretados

EFE acompañó a algunos de estos voluntarios en un recorrido por barrios con alta concentración de inmigrantes, incluyendo una comunidad de casas rodantes donde tres familias comparten una misma vivienda tras verse obligadas a vivir “apretadas” para ahorrar dinero y compartir gastos.

“Hay mucha gente viviendo en un solo lugar, algunos han perdido a sus esposos que fueron arrestados por ICE”, dijo Vindiola mientras descargaba cajas de comida de su vehículo.

Otro beneficiario fue Martín Peralta, un inmigrante mexicano que trabaja como jornalero y recientemente fue atropellado por un automóvil.

Lucía Vindiola apoya reparto de alimentos. EFE/ María León

Indicó que los jornaleros son constantemente acosados por “la migra” y que muchos atraviesan situaciones muy difíciles.

“Estoy muy agradecido por esta ayuda, por esta comida, sin ella me las vería muy negras”, enfatizó.

“Nos gustaría hacer más, pero cada vez son más los que necesitan ayuda”, dijo Vindiola.

Sigue leyendo: