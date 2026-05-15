Marc Anthony es incluido en la lista de filantropía de Time

La agenda profesional de Marc Anthony ya venía con mucho movimiento este año, pero la noticia que recibió esta semana sumó un capítulo que decidió celebrar con mucha emoción.

El músico forma parte de la selección 2026 publicada por la revista Time, enfocada en reconocer a figuras cuyo trabajo humanitario marca una diferencia tangible. Esta es la segunda edición que el medio dedica exclusivamente a destacar esfuerzos filantrópicos y, en el caso del intérprete, su inclusión llega acompañada por el reconocimiento a Henry Cárdenas, con quien creó la Fundación Maestro Cares.

“Me siento increíblemente honrado de formar parte de la lista de filántropos de Time de 2026 y de compartir este honor con Henry Cárdenas. Difundamos el amor, contribuyamos a la sociedad y nunca dejemos de ayudar a quienes más lo necesitan. Gracias ❤️”, escribió en su cuenta de Instagram.

Esa organización, que ambos impulsan desde hace más de una década, busca transformar las condiciones de vida de niños y comunidades en situación vulnerable en América Latina y Estados Unidos. Su trabajo se basa en generar espacios seguros en los que puedan crecer, estudiar y convivir sin las limitaciones que acompañan a la desigualdad.

Esta labor sostenida ya generó impacto

La Fundación Maestro Cares empezó a operar en 2012 y desde entonces consolidó más de 35 proyectos distribuidos entre distintos países del continente.

Los resultados están vinculados a hogares infantiles, centros educativos, instalaciones deportivas y programas que buscan reforzar habilidades sociales y académicas. Uno de los componentes más celebrados es su Programa de Becas, que ofrece oportunidades a estudiantes latinos con buen desempeño, necesidad económica y motivación para cursar estudios superiores.

El equipo detrás de la iniciativa remarca que estas ayudas impulsan trayectorias individuales y a su vez construyen referentes para nuevas generaciones.

El 2026 no le deja de dar buenas noticias

Marc Anthony atraviesa, además, un periodo familiar luminoso. En enero confirmó que su hogar con Nadia Ferreira se ampliará, ya que esperan a su segunda hija juntos.

El nacimiento está previsto para agosto y la pareja lo compartió como una noticia que llega para sumar calma y entusiasmo, en medio de una etapa profesional que actualmente está particularmente activa.

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