Paulinho Da Costa es el primer artista brasileño en obtener una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

El percusionista Paulinho Da Costa hizo historia este miércoles tras convertirse en el primer artista brasileño en obtener una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood luego de más de 50 años de carrera.

A sus 77 años, Da Costa asistió al evento con sus familiares y no ignoró sus raíces tras documentar algunos momentos con la bandera de su país, Brasil.

“Trabajé más de 50 años en la industria de la grabación en Hollywood y en las áreas vecinas de la ciudad. Es una ciudad muy significativa para mí”, dijo Da Costa, según el medio Infobae.

Paulinho Da Costa ha colaborado con más de 800 artistas

Su notable trabajo en la percusión lo ha llevado a colaborar con grandes artistas, incluyendo al difunto Michael Jackson, el “Rey del pop”.

Los talentos con los que ha hecho colaboraciones a lo largo de su andar en Los Angeles superan los 800 nombres y también ha participado en más de dos mil álbumes, una pequeña muestra de lo grande que es la legendaria carrera de Paulinho Da Costa dentro de la industria.

Paulinho Da Costa ha colaborado con los más grandes de la industria

El músico carioca fue el percusionista de Michael Jackson en los icónicos temas de “Thriller” y “Bad”, colaborando igualmente en otros proyectos del ícono de la música.

Aunado a eso, también logró hacer brillar todo su potencial tras aportar a producciones de artistas como Madonna, Sting, el mítico productor Quincy Jones, Dizzy Gillespie y Miles Davis.

Nacido en Río de Janeiro, Da Costa se mudó a Los Angeles en 1970; lo que no se imaginaba en ese momento era que tendría una trayectoria tan memorable en la industria que lo haría ser incluido entre los más grandes de todos los tiempos de Hollywood. “Uno siempre está aprendiendo, y me gustaría contribuir aún más”, añadió Paulinho Da Costa en su homenaje en el Paseo de la Fama.

“Me siento con mucho orgullo de ser el primero en ofrecer esta dádiva, esta cosa maravillosa para nuestro país. Solo puedo agradecer el recibir un reconocimiento de 53 años de trabajo en este mismo local”, concluyó.

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