Rawayana sigue escalando en la escena musical mundial

Rawayana, con el sencillo “Inglés en Miami”, su primera colaboración con Manuel Turizo, alcanzó el primer puesto en la lista Latin Rhythm Airplay de Billboard, marcando el primer No. 1 del grupo en cualquier conteo de la publicación. Tras diez semanas en el top 10 del chart, la canción logró la tan anhelada cima.

Este momento representa la cristalización de años de crecimiento y apuesta por un sonido propio por parte de los venezolanos. Alberto “Beto” Montenegro, voz principal de la banda, lo resumió con una mezcla de gratitud y realismo: “Tener nuestro primer No. 1 en una lista de Billboard significa mucho para nosotros… Llegar a este momento con una canción como ‘Inglés en Miami’ se siente realmente especial porque representa conexión: mundos, acentos y energías diferentes que se unen de manera natural”, dijo Montenegro a Billboard.

Impulsos radiales y trayectoria previa

El ascenso de “Inglés en Miami”, según datos de Luminate, experimentó un incremento del 27% en impresiones de audiencia en estaciones de radio latinas de Estados Unidos, sumando 6,2 millones durante la semana de monitoreo del 1 al 7 de mayo, lo que impulsó su paso al primer lugar.

El logro adquiere aún mayor relieve si se mira el camino previo del conjunto venezolano. Rawayana ya había rozado el top con colaboraciones como “La culpa”, junto a Kany García, que llegó al número 8 en los charts Latin Pop Airplay y Tropical Airplay en 2025. En el Latin Rhythm Airplay, su tema “Boom Boom”, con Justin Quiles, alcanzó el puesto 20 en 2024.

¿Dónde Es El After? World Tour pisa fuerte en Estados Unidos

El contexto de este nuevo logro para Rawayana coincide con una expansión en su agenda de presentaciones. Tras una primera fase centrada en España, México y América Latina, la banda anunció una segunda etapa del “¿Dónde Es El After? World Tour”, que ahora suma paradas por Estados Unidos, Canadá y Europa.

Promovido por Live Nation y Rimas Nation, el tramo norteamericano inicia el 15 de octubre en el Bill Graham Civic Auditorium. Desde ahí, la música viajará a mercados clave como Atlanta, Toronto, New York City, Chicago, Los Ángeles y Miami, consolidando la presencia del grupo en escenarios de alto impacto.

Antes de llegar a Estados Unidos, la gira atravesará Europa en septiembre con fechas en Valencia, Milán, Zúrich, Berlín, Ámsterdam, París, Londres y Madrid, entre otras ciudades, lo que acerca la experiencia de Rawayana a audiencias diversas en el viejo continente.

Este despliegue amplía la visibilidad del grupo y lo posiciona como una de las propuestas actuales más interesantes dentro de la música latina contemporánea, capaz de convertir un éxito en un movimiento global sostenido por una gira casi imparable.

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