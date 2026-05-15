Warner Bros. asegura que quiere regresar a las historias de los “Looney Tunes”

En medio de la venta del conglomerado Warner Bros., se ha realizado un evento con la directiva de Warner Bros. Pictures Animation y el jefe de animación de la firma para hablar sobre próximos proyectos y sobre la intención que tienen de volver a contar historias de los “Looney Tunes”.

Pam Abdy, quien es directora ejecutiva de Warner Bros. Motion Picture Group, anunció que se están preparando para presentar al mundo la nueva etapa del estudio en noviembre de este año con el estreno de una nueva versión de “The Cat in the Hat” que está protagonizada por Bill Hader.

La directora ejecutiva asegura que “‘The Cat in the Hat’ marca la pauta de lo que representa WBPA hoy: cineastas con visión de futuro, ambiciosos visualmente y concebidos como un verdadero evento cinematográfico”.

Otro de los planes que tiene Warner Bros. Motion Picture Group es el cortometraje “Daffy Season”. Este proyecto fue descrito por la misma Abdy como “un cortometraje de Looney Tunes que reafirma nuestro compromiso de traer de vuelta a Looney Tunes a la gran pantalla”.

“Daffy Season” fue dirigido por Hamish Grieve y Todd Wilderman y en él se contará cómo el Pato Lucas se enteró de que Elmer Fudd es una apasionada por el fútbol. Esta historia coincide con el Mundial de Fútbol que se celebrará entre México, Estados Unidos y Canadá.

El cortometraje se estrenará durante el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy que se celebrará este año entre el 21 y el 27 de junio.

Por otro lado, “The Hollywood Reporter” informó que el estudio está produciendo una película sobre Speedy Gonzales, uno de los personajes más populares de la franquicia “Looney Tunes”. Esa película estaría dirigida por Jorge R. Gutiérrez, pero el estudio no dio información sobre el tema en este reciente evento.

No todos los proyectos estarían centrados en la famosa franquicia que es conocida por generaciones, sino que también están preparando otros proyectos originales como el musical “Bad Fairies”, esta película estará dirigida por Cynthia Erivo y su estreno está programado para el año que viene.

También se han mencionado proyectos como: “Dynamic Duo”, “Tom y Jerry”, “Meerkat Manor” y “Hello Kitty”.

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