Anuncian el elenco de “The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum”

La CinemaCon 2026 ha traído varios anuncios de las grandes productoras de Hollywood para los próximos dos años. Entre las noticias que se han dado está la confirmación del elenco para “The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum”.

Esta nueva película será dirigida por Andy Serkis, quien también interpretará a Gollum/Sméagol. Dentro del elenco se ha confirmado que Ian McKellen interpretará nuevamente a Gandalf, Elijah Wood a Frodo Bolsón y Lee Pace retoma su papel de Thranduil.

Por otro lado, anunciaron a Kate Winslet, Leo Woodall y Jamie Dornan como nuevas incorporaciones. Estos actores interpretarán a Marigol, Halvard y Aragorn, respectivamente.

El estreno de esta película está programado para el 17 de diciembre del año que viene y centrará su historia en la búsqueda del hobbit corrupto que ocurre años antes de los sucesos de “The Fellowship of the Ring” (“La comunidad del anillo”).

La novela original de J.R.R. Tolkien será adaptada por Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou junto con Fran Walsh y Philippa Boyens, quienes fueron guionistas de la trilogía original.

Hace unas semanas se informó que Stephen Colbert había sido fichado para escribir el guion de la película que vendrá después del estreno de “The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum”.

La presentación del elenco para esta entrega fue solo uno de los muchos anuncios que ha dado Warner Bros. durante la CinemaCon que se lleva a cabo en Las Vegas, Nevada, hasta este 16 de abril.

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