Yankees evita una larga lesión de Max Fried, pero irá a lista de lesionados

Los Yankees anunciaron que enviará a Max Fried a la lista de lesionados tras molestias en su codo, aunque no todo es malo tras no detectar daños en los ligamentos de la zona afectada.

El equipo de Nueva York puso a Fried en la lista de lesionados de 15 días, debido a una contusión ósea en su codo izquierdo. La organización neoyorquina no detalló cuánto será el tiempo de recuperación de la lesión.

El propio Fried declara a los periodistas que no cree que sea necesaria la cirugía para su problema actual.

Los Yankees enviarán la resonancia magnética al doctor Neal ElAttrache, uno de los doctores especialistas en lesiones del codo y ligamentos.

The Yankees today placed LHP Max Fried on the 15-day IL with a left elbow bone bruise. pic.twitter.com/suUd8YShs1 — MLB (@MLB) May 15, 2026

Max Fried se lesionó este miércoles tras solo tres innings lanzados tras sentir claras molestias en su codo de lanzar. El zurdo había sido el pitcher con la mayor cantidad de episodios lanzados hasta esta semana.

La contusión ósea no es el mejor escenario posible, pero tampoco el peor considerando el peligro de una cirugía Tommy John. Aunque esto probablemente le lleve más de 15 días de recuperación al lanzador zurdo.

Yankees sufre un golpe en su rotación de pitchers

Los Yankees sufren una dura baja en su rotación, una que lucía entre las mejores de todas las Grandes Ligas.

Hasta el momento, ha lanzado 61.2 entradas para los Yankees con una efectividad de 3.21, una tasa de ponches del 20.8%, una tasa de bases por bolas del 7.9% y una tasa de roletazos del 48.8%.

El equipo de Nueva York está cerca de tener de regreso a Gerrit Cole, el as de la rotación, aunque nunca ha podido tener a sus dos mejores lanzadores con salud en el cuerpo de abridores.

Cam Schlittler, Carlos Rodon, Will Warren and Ryan Weathers quedarán en la rotación de lanzadores de los Yankees y podrán tener a Paul Blackburn o Ryan Yarbrough como relevistas que pueden dar varios capítulos.

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