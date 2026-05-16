Feid canta al ritmo del vallenato con Silvestre Dangond

El vallenatero Silvestre Dangond inició su gira “El Baile de Todos” con un movido show en Bogotá, Colombia, este viernes, en el cual contó con grandes invitados, incluyendo a Feid, a quien puso a corear sus canciones al ritmo del vallenato.

Como de costumbre, el vallenatero mostró una energía impresionante durante todo su espectáculo, empezando por todo lo alto sus nuevas presentaciones durante los próximos dos meses.

Feid canta vallenato con Silvestre Dangond

Dangond sorprendió con invitados que corearon sus canciones junto a él, incluyendo a dos voces de la música urbana: Manuel Turizo y Feid.

Feid fue el primero en subirse a la tarima, interpretando inicialmente su tema “Luna” y, posteriormente, le tocó colaborar con Silvestre en la canción “Que no se enteren” para cautivar al público que fue a ver a Dangong y se llevó un espectáculo adicional con sus invitados especiales.

Silvestre Dangond le agradece a Bogotá

Silvestre Dangond no olvidó agradecer al público que compartió con él en Bogotá a través de un spam compartido en su cuenta personal de Instagram.

“¡Tantos momentos que quisiera compartirles! El tiempo no fue suficiente, pero me llevo sus aplausos, su cariño y esa energía tan bonita que siempre me transmiten”, colocó Dangond como pie de su galería de imágenes expuestas del gran evento.

Feid recibió el premio como Mejor Colaboración

Esta semana Feid vivió otro momento importante: tras recibir el premio a Mejor Colaboración Urbana por Verano Rosa, el artista no solo agradeció a su equipo, también le dedicó una mención que nadie esperaba, dándole un reconocimiento directo a Karol G.

El público reaccionó de inmediato, consciente de la historia que ambos compartieron fuera del estudio de grabación. La colaboración entre los dos había dejado huella en el género urbano y, aunque su relación sentimental terminó meses atrás, el vínculo musical continuaba vigente.

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