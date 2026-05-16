Maluma estrena su nuevo disco con concierto gratis en Colombia

Durante este jueves, Maluma presentó su nuevo sello discográfico “Loco x Volver”, con el que espera volver a brillar internacionalmente, y lo hizo con un espectacular show en Medellín, Colombia, con más de 10,000 fanáticos, que contó con colaboraciones de primer nivel.

El cantante colombiano le regaló un concierto gratuito a los colombianos en la plaza Botero, destacando sus actuaciones con Justin Quiles, Lenny Tavárez, Maisak y muchos más.

Maluma se luce en la tarima

El reguetonero demostró por qué es uno de los exponentes más reconocidos a nivel mundial, aunque había producido poco en los últimos años. Le regaló un dinámico y electrizante show a todos los asistentes a su evento, cantando los nuevos temas y también los recordados clásicos protagonizados por él.

A pesar de eso, las colaboraciones le dieron el plus que necesitaba su estreno, siendo el junte más destacado el que tuvo con Justin Quiles y Lenny Tavárez con la canción de “Medallo”.

Maluma quiere reconectar con su gente

El nombre del disco deja claro el mensaje de que Maluma quiere reconectar con su gente y cuenta con temas que lucen con buena producción y creatividad para posicionarse entre los más escuchados por el público latino.

Este disco es el número siete en la trayectoria de este artista colombiano y el primero desde 2023, cuando grabó “Don Juan”. Maluma describe este sello como el “más íntimo, más honesto y más personal de su carrera“, dedicando incluso una canción a su abuelo.

Colaboraciones

Son 14 canciones las que conforman el álbum, contando con colaboraciones destacadas, variando el género en algunas de ellas, como la balada pop melódica junto a Kany García titulada “1+1”. También sacó “Con el Corazón”, contando con la voz del fallecido Yeison Jiménez.

En cuanto a los colaboradores urbanos, resaltan nombres como: Arcángel, Grupo Frontera, Justin Quiles, Beéle, Ryan Castro Lenny Tavárez.

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