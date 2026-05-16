La mayor saga de zombis de la historia tendrá una última entrega titulada “Twilight of the dead”

Antes de fallecer, George Romero se encargó de dejar un gran legado que podría tener un valor incalculable; se trata del guion de la última entrega de la saga de sus películas de zombis, lo que significa un final memorable para esta producción de terror.

La séptima y cinta final ya está en proceso de producción, según el portal Vandal y será titulada “Twilight of the Dead“. Evidentemente, las expectativas son bastante altas porque se trata del legado que dejó el “padre del género zombi”.

La esposa de George se encargó de gestionar la producción y hay nueva protagonista

Después de un largo trabajo para la corrección de los detalles, la esposa del icónico director, Suzanne Desrocher-Romero, se encargó de poner en marcha el proyecto. En la dirección estará Paz Brothers.

Uno de los datos importantes es que ya no será protagonizada por Milla Jovovich, debido a que su lugar será tomado por Kate Beckinsale, una veterana de este tipo de películas de terror, algo que ayudó a que no dudaran de incluirla en esta entrega. Se estima que la película que marque el final de esta saga esté lista para estrenarse en el 2027.

Sinopsis:

Si eres amante del terror, esta entrega te encantará. La historia será ambientada en una isla tropical y el argumento explora la oscura naturaleza del ser humano a través de los últimos supervivientes de la Tierra, quienes quedan atrapados en medio de una guerra entre facciones de muertos vivientes que siguen evolucionando.

Además de Beckinsale, el reparto también contará con una figura importante como la de Betty Gabriel, actriz recordada por su participación en “Get Out”. Esta película significará el final de la saga más talentosa de thriller y a su vez, la eternidad de George Romero como la principal mente creativa que le dio vida a este tipo de cintas surrealistas a lo largo de muchos años.

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