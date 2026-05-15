Suspensión parcial de la ley SB 4: implicaciones para la inmigración en Texas

Un juez federal en Texas bloqueó parcialmente la implementación de la ley SB 4 apenas un día antes de su entrada en vigor, en una decisión que vuelve a poner en pausa una de las legislaciones migratorias más controversiales del estado y que tiene implicaciones directas en la aplicación de políticas de inmigración en Estados Unidos.

El juez de distrito David Alan Ezra resolvió suspender varias secciones clave de la norma, al considerar que podrían invadir facultades exclusivas del gobierno federal en materia migratoria.

¿Qué partes de la SB 4 quedan suspendidas en Texas?

La decisión judicial impide, por ahora, que la policía estatal, local o de condado pueda detener a personas únicamente por la sospecha de su estatus migratorio o de ingreso irregular al país.

También bloquea la posibilidad de que jueces estatales ordenen expulsiones o deportaciones de personas detenidas bajo esta ley, así como la creación de delitos estatales vinculados al reingreso a Estados Unidos.

Entre los puntos frenados también se incluyen las sanciones por incumplir órdenes de remoción emitidas por tribunales estatales y la apertura de procesos penales en casos con procedimientos migratorios federales aún en curso.

Argumentos del juez: competencia federal en inmigración

En su resolución, el juez Ezra sostuvo que permitir a los estados legislar en estos términos podría generar un sistema fragmentado de normas migratorias.

“Podría abrir la puerta a que cada estado apruebe su propia versión de las leyes de inmigración”, advirtió el magistrado, al señalar que ello haría irrelevante una regulación uniforme a nivel nacional.

El fallo también advierte que la ley de Texas permitiría la expulsión de personas del territorio estadounidense y podría interferir en procesos federales de asilo o suspensión de deportación.

SB 4 en Texas: una ley con impacto nacional

Aunque la SB 4 es una legislación estatal, el juez determinó que su alcance tiene implicaciones más amplias, ya que podría sentar precedentes para otros estados que busquen adoptar medidas similares en materia migratoria.

El tribunal consideró que la norma representa una posible “invasión de facultades” reservadas exclusivamente al gobierno federal, lo que refuerza el debate sobre los límites entre jurisdicción estatal y federal en inmigración.

El largo camino legal de la SB 4

La SB 4 fue aprobada por el Congreso de Texas en noviembre de 2023 y firmada un mes después por el gobernador Greg Abbott. Su entrada en vigor estaba prevista inicialmente para marzo de 2024, pero múltiples demandas federales frenaron su aplicación.

El Departamento de Justicia durante la administración de Joe Biden y organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) impugnaron la ley por considerar que viola la Constitución.

Tras diversas decisiones judiciales, apelaciones y revisiones en la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, la norma llegó a estar a punto de entrar en vigor este 15 de mayo, hasta que el juez Ezra ordenó nuevamente su suspensión parcial.

Debate abierto en Texas sobre la migración

Grupos de derechos civiles sostienen que la SB 4 puede provocar perfilamiento racial y excede las facultades estatales en materia migratoria. Por su parte, autoridades de Texas han defendido la ley argumentando que responde a preocupaciones de seguridad en la frontera sur.

Mientras el litigio continúa, el futuro de la SB 4 permanece en manos de los tribunales federales, en un caso que sigue marcando el debate sobre la política migratoria en Estados Unidos.

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