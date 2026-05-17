Brutal accidente de Álex Márquez en el GP de Cataluña de MotoGP 2026 (Video)

El Gran Premio de Cataluña de MotoGP de 2026 ha quedado marcado por una sucesión de pavorosos accidentes que han conmocionado al paddock de Montmeló. El suceso más dramático se ha producido en la vuelta 12, cuando Álex Márquez sufrió una brutal caída tras impactar con la moto de Pedro Acosta, un choque que obligó a detener la carrera con bandera roja y que ha dejado al piloto del equipo Gresini con múltiples lesiones de consideración.

El origen de la catástrofe se localizó en la curva diez. La KTM de Acosta, que lideraba la prueba, se quedó repentinamente sin potencia debido a una falla electrónica generalizada que también afectó durante la jornada a sus compañeros Brad Binder y Enea Bastianini.

Al verse frenado en seco en mitad de la trazada, Álex Márquez no pudo esquivarlo; la Ducati del catalán se descontroló al rozar la moto del murciano, saliendo despedida hacia la grava donde se catapultó por el aire. El impacto ha sido tan violento que arrancó el visor de su casco. El primer parte médico emitido por Gresini ha confirmado que el menor de los Márquez ha sufrido una fractura marginal en la vértebra C7 y una fractura en la clavícula derecha, de la cual ha sido intervenido quirúrgicamente este domingo en el Hospital General de Catalunya para estabilizar la zona con una placa.

La violencia del choque no solo afectó a Márquez. Los restos de su Ducati salieron proyectados hacia la pista y golpearon a los corredores que venían por detrás. Fabio Di Giannantonio se fue al suelo tras recibir el impacto directo de un neumático suelto, un incidente del que se salvó de milagro y que no le impidió volver a su box para subirse a la segunda moto. Por su parte, el francés Johann Zarco también recibió el golpe de una pieza en su tobillo derecho antes de que se decretara la neutralización.

La tensión se ha incrementado aún más durante el relanzamiento de la carrera. En la misma recta de meta, justo al llegar a la primera curva, Zarco se vio involucrado en una nueva montonera al llevarse por delante a Maverick Viñales y provocar también la caída del vigente campeón, Pecco Bagnaia. Esta segunda bandera roja obligó a las asistencias a trasladar de urgencia al piloto francés, quien se encuentra consciente pero bajo observación en el Hospital Universitario General de Catalunya para evaluar el alcance de los daños en su pierna izquierda.

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