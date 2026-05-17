Cancelan concierto de Kanye West en la India debido a “advertencias de seguridad”

El concierto del rapero Kanye West en la India fue cancelado luego de las preocupaciones planteadas por el gobierno nacional con respecto a la seguridad del evento. Este concierto se suma a la larga lista de shows cancelados del rapero en su gira mundial. Varios de los conciertos cancelados en Europa fueron consecuencia del historial de comentarios antisemitas que hizo el rapero.

El concierto estaba previsto para el 23 de mayo en el estadio Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi. De acuerdo con “Times Of India, los organizadores del evento anunciaron la cancelación del concierto, a través de una publicación en Instagram, “tras las advertencias y directrices de seguridad emitidas por las autoridades ante la situación de alta alerta en la capital”.

“Tras meses de planificación y preparación para lo que se perfilaba como una de las producciones en vivo más grandes jamás intentadas en la India, la seguridad y el bienestar de los asistents y de los ciudadanos de la India siguen siendo la máxima prioridad. Respetamos totalmente y estamos cooperando con las orientaciones emitidas por las autoridades durante este momento tan delicado”, dice el comunicado emitido por los organizadores.

Los organizadores aseguraron que reembolsarán el dinero a los fans que compraron los boletos. “Actualmente estamos trabajando con el equipo del artista para asegurar una nueva fecha y lugar, y compartiremos más actualizaciones a través de los canales oficiales”, finaliza el comunicado.

La cancelación del concierto de West en Nueva Delhi ocurre en medio de tensiones en la ciudad. El 10 de mayo, la policía elevó el nivel de alerta tras recibir información de inteligencia sobre posibles ataques terroristas contra edificios gubernamentales y sedes políticas.

La gira de conciertos de Kanye West ha sufrido cancelaciones en Europa y Asia debido al historial de comentarios antisemitas del rapero. West era el artista principal del festival Wireless de Londres, pero el gobierno británico bloqueó el ingreso del rapero al país, lo que obligó a la cancelación del evento en su totalidad.

El Ministerio de Cultura de Polonia condenó públicamente las declaraciones “a favor del nazismo” que el músico hizo el año pasado. Poco después, el concierto que estaba previsto que se realizara en el estadio Silesian de Chorzów para el 19 de junio se canceló “por razones formales y legales”.

El club de fútbol FC Basel rechazó alquilar el estadio St. Jakob-Park, en Suiza, al rapero debido a la diferencia de valores con la institución. El show de West en Marsella, Francia, fue pospuesto indefinidamente luego de que las autoridades locales expresaran su rechazo a la postura a favor del nazismo que West expresó en el pasado.

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