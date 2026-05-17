Hochul pide a sindicatos reanudar negociaciones para frenar huelga del Long Island Rail Road

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, instó este domingo a los sindicatos del Long Island Rail Road (LIRR) a regresar a la mesa de negociación para intentar poner fin a la huelga que mantiene paralizado al sistema ferroviario y que afecta a miles de pasajeros, informó AP.

Durante una conferencia de prensa junto al presidente de la Autoridad Metropolitana de Transporte, Janno Lieber, Hochul pidió alcanzar un acuerdo antes del inicio de la hora pico del lunes.

“Esta es mi invitación oficial. No queríamos que se fueran. Se fueron. Pueden regresar cuando quieran”, expresó la gobernadora, quien incluso ofreció “refrigerios” para facilitar el retorno a las conversaciones.

“Todos sabemos que el ferrocarril es vital para Long Island. Sin él, la vida tal como la conocemos simplemente no sería posible”, añadió.

La huelga comenzó poco después de la medianoche del sábado, cuando cinco sindicatos que representan aproximadamente a la mitad de la plantilla del LIRR abandonaron sus puestos tras meses de negociaciones fallidas con la MTA sobre salarios y primas del seguro médico.

Se trata del primer paro ferroviario en el sistema desde 1994.

El LIRR conecta diariamente a cientos de miles de personas entre Long Island y la ciudad de Nueva York, incluyendo pasajeros de Brooklyn, Queens y los Hamptons. Muchos usuarios dependen del servicio para evitar la fuerte congestión vehicular de las autopistas durante las horas pico.

Según AP, Hochul advirtió que una huelga prolongada terminará perjudicando tanto a trabajadores como a pasajeros. Aseguró que los empleados perderían en apenas tres días de paro el equivalente a cualquier posible mejora salarial que pudieran obtener mediante un nuevo contrato.

Los sindicatos defendieron sus demandas argumentando que los trabajadores enfrentan el alto costo de vida en la región de Nueva York después de años sin aumentos salariales.

En un comunicado citado por AP, la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales y el Sindicato de Comunicaciones del Transporte afirmaron que no buscan “un trato especial”, sino condiciones que les permitan afrontar la inflación.

Kevin Sexton, vicepresidente nacional de la Hermandad de Ingenieros y Maquinistas de Locomotoras, reconoció que las posiciones siguen muy alejadas y aseguró que no había nuevas reuniones programadas hasta el momento. “Estamos muy distanciados en este momento”, declaró.

MTA esta despuesta a llegar a un acuerdo

Por su parte, Lieber sostuvo que las propuestas salariales planteadas por los sindicatos “destrozarían el presupuesto de la MTA”, aunque insistió en que la autoridad está dispuesta a continuar negociando. “Estamos más que dispuestos a llegar a un acuerdo sobre los salarios”, afirmó.

El impacto del cierre se hizo evidente en Penn Station, principal terminal ferroviaria de Manhattan, donde los paneles informativos mostraban trenes cancelados bajo el mensaje “Sin pasajeros”.

La paralización también complicó la movilidad de aficionados que planeaban asistir a la Serie del Metro entre Yankees y Mets o a los partidos de playoffs de los Knicks en el Madison Square Garden.

Ante el posible caos en el inicio de la semana laboral, Hochul pidió a empresas y organismos públicos permitir el trabajo remoto siempre que sea posible. “Es imposible reemplazar por completo el servicio del LIRR”, dijo.

La MTA anunció además un servicio limitado de autobuses para trasladar trabajadores esenciales desde seis puntos de Long Island hacia la ciudad de Nueva York durante las horas pico del lunes.

La disputa laboral también derivó en un choque político entre Hochul y el presidente Donald Trump.

La gobernadora acusó al gobierno federal de interrumpir el proceso de mediación y empujar las negociaciones hacia la huelga. Trump negó cualquier responsabilidad y culpó a Hochul por permitir que el conflicto escalara.

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