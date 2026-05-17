Segundo día de huelga en Long Island Rail Road sin negociaciones a la vista

Los empleados sindicalizados volverán a las manifestaciones este domingo, pero no se sabe cuándo continuarán las negociaciones entre los líderes sindicales y la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA).

Para los casi 300,000 usuarios diarios de Long Island Rail Road en la región, la interrupción sigue. El servicio de trenes permanece suspendido después de la huelga que inició la madrugada del sábado, paralizando el sistema ferroviario más transitado de Estados Unidos.

Alrededor de 3,500 trabajadores sindicalizados —cerca de la mitad de la plantilla del LIRR— abandonaron sus puestos, lo que supone la primera huelga de la empresa ferroviaria en más de 30 años. La medida laboral se produce luego de tres años de negociaciones contractuales que no han dado frutos, dos intervenciones federales y una ronda de negociaciones de última hora que al final no logró llegar a un acuerdo.

Cinco sindicatos que representan a ingenieros, señaleros y maquinistas aseguran estar protestando por lo que consideran incrementos de sueldo insuficientes. No obstante, la MTA culpa a los líderes sindicales del fracaso de las negociaciones, argumentando que ha presentado ofertas que incluyen aumentos salariales, pero asevera que los sindicatos no han estado dispuestos a ceder.

Para paliar las molestias, la MTA planea ofrecer un servicio gratuito de autobuses lanzadera desde seis estaciones de Long Island hasta dos estaciones de metro en Queens. Sin embargo, la agencia reconoce que el servicio será limitado, con muchos menos asientos de los necesarios. Aparte, los autobuses lanzadera no empezarán a operar hasta mañana lunes y solo funcionarán de lunes a viernes.

Como consecuencia, miles de usuarios que se desplazan a diario a sus trabajos se ven obligados a buscar rutas alternativas para llegar a la ciudad de Nueva York el fin de semana, informó ABC 7 NY.

Los líderes sindicales que protestaron el sábado en los piquetes expresaron su frustración con el proceso de negociación previo a la huelga.

“Durante todo el día recibes propuesta tras propuesta que son simplemente regresivas, y luego, al final, descartas una que es inaceptable para cualquiera”, señaló el presidente general de la Hermandad de Ingenieros y Maquinistas de Locomotoras, Gilman Lang.

La MTA mantiene que no puede aceptar un acuerdo que ponga en riesgo su estabilidad financiera.

La gobernadora Kathy Hochul remarcó la postura de la agencia diciendo en un comunicado lo siguiente:

“Estos sindicatos representan a los trabajadores mejor pagados de cualquier compañía ferroviaria del país y, sin embargo, exigen contratos que podrían aumentar las tarifas hasta un 8%, enfrentar a los trabajadores entre sí y poner en riesgo los impuestos para los residentes de Long Island.”

Si la huelga se alarga durante la semana laboral, la MTA hace un llamado a los usuarios del transporte público a trabajar desde casa, si es posible, a partir del lunes.

Sigue leyendo:

• Hochul y Trump cruzan acusaciones por huelga que paralizó los trenes entre Long Island, Manhattan y Queens

• LIRR en huelga: trenes suspendidos entre Long Island y la Ciudad de Nueva York

• ¿Cómo podrán movilizarse los neoyorquinos si se paraliza el tren entre Long Island, Manhattan y Queens?