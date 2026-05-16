Hochul y Trump cruzan acusaciones por huelga que paralizó el mayor ferrocarril de cercanías de EE.UU.

La huelga que mantiene paralizado el Long Island Rail Road, el sistema ferroviario de cercanías más grande de Norteamérica, desató un cruce de acusaciones entre el presidente Donald Trump y la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, mientras cientos de miles de pasajeros enfrentan interrupciones en sus desplazamientos diarios.

El cierre del servicio comenzó poco después de la medianoche, luego de que cinco sindicatos que representan a cerca de la mitad de la plantilla ferroviaria abandonaran sus puestos de trabajo tras meses de negociaciones fallidas con la Autoridad Metropolitana de Transporte, informó la agencia AP.

Los desacuerdos giran principalmente en torno a aumentos salariales y primas de seguro médico. Aunque la administración Trump intentó mediar entre las partes, los sindicatos recibieron autorización legal para iniciar la huelga desde el sábado.

En un comunicado difundido por la Gobernación de Nueva York, Hochul responsabilizó a la administración federal por el fracaso de las conversaciones y por el inicio del paro ferroviario.

“La interrupción que enfrentan los residentes de Long Island es el resultado directo de las acciones imprudentes de la administración Trump para acortar la mediación y empujar estas negociaciones hacia una huelga”, afirmó la gobernadora.

Hochul defendió además la gestión estatal sobre el LIRR y destacó inversiones en infraestructura y expansión del servicio. Según la mandataria demócrata, los sindicatos exigen condiciones que podrían elevar las tarifas para los pasajeros hasta un 8% y generar presión fiscal sobre los residentes de Long Island.

“El LIRR es ahora más estable que en generaciones. La decisión de algunos sindicatos de ir a la huelga por demandas que amenazarían ese progreso es imprudente”, sostuvo.

Trump respondió después a través de su plataforma Truth Social, en la que negó cualquier responsabilidad en la crisis y devolvió las críticas a la gobernadora.

“La fallida gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, me acaba de culpar por la huelga del ferrocarril de Long Island, cuando sabe perfectamente que no tengo nada que ver con eso”, escribió el mandatario republicano.

Trump aseguró que desconocía la situación hasta la mañana del sábado y acusó a Hochul de permitir que el conflicto escalara. “No, Kathy, es tu culpa”, publicó, antes de afirmar que podría resolver el problema si ella no puede hacerlo.

También aprovechó para respaldar nuevamente al republicano Bruce Blakeman, quien aspira a competir contra Hochul en las próximas elecciones estatales.

Penn Station lucía prácticamente vacía este sábado, con accesos a los andenes cerrados y presencia policial dirigiendo a pasajeros hacia rutas alternativas, de acuerdo con AP.

La MTA habilitó servicios limitados de autobuses para conectar Long Island con estaciones del metro, aunque las autoridades reconocieron que el plan de contingencia no puede absorber a los aproximadamente 250,000 pasajeros que utilizan diariamente el sistema para ir y venir del trabajo.

Hochul recomendó a los residentes trabajar desde casa si les es posible, aunque expertos advirtieron que muchos trabajadores esenciales no cuentan con esa opción.

“Si trabajas en construcción, salud o educación, no siempre es posible”, declaró a AP Lisa Daglian, directora ejecutiva del Comité Asesor Permanente de Ciudadanos de la MTA. “La gente necesita llegar a donde necesita ir”, añadió.

La huelga, la primera en el LIRR desde 1994, también amenaza con generar caos adicional durante el inicio de la semana laboral y eventos deportivos multitudinarios como la Serie del Metro entre Yankees y Mets y los partidos de playoffs de los Knicks en el Madison Square Garden.

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