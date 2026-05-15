John Travolta recibe una Palma de Oro honorífica en Cannes

El Festival de Cannes entregó el viernes una Palma de Oro honorífica al actor estadounidense John Travolta, un reconocimiento sorpresa, ya que no estaba anunciado en la planificación del evento.

Travolta debuta en el Festival de Cannes como director con su película “Propeller One-Way Night Coach”, un drama de aventuras que el propio actor escribió en una novela en 1997.

El intérprete de “Grease” y “Pulp Fiction” se mostró muy honrado al recibir este inesperado premio. “Mis películas favoritas en mi vida siempre fueron las ganadoras de la Palma de Oro. No puedo creerlo, esto es más que un Óscar”, dijo el actor.

El premio fue entregado a Travolta por el delegado general de Cannes, Thierry Frémaux, antes de la proyección de la película en la Sala Debussy.

“No puedo creerlo, me dijiste que sería una noche especial, pero no sabía que sería esto”, dijo Travolta a Frémaux, visiblemente sorprendido al recibir el premio.

Travolta recordó que cuando habló con Frémaux en noviembre sobre su debut como director con “Propeller One-Way Night Coach”, ni siquiera tenía esperanzas de que Cannes aceptara el filme. Ahora recibió una Palma de Oro inesperada.

Según dijo, Frémaux le dijo que esa sería la primera película aceptada con tanta antelación en Cannes. “Me puse a llorar como un niño”. La película fue aceptada fuera de las secciones de competición y Travolta finalmente pudo debutar con esta película, inspirada en una historia sumamente personal de su vida.

John Travolta es un piloto profesional, además de ser actor, ha acumulado 9.000 horas de vuelo e incluso le ha permitido pilotar aviones en dos películas (“Look Who’s Talking”, de 1989, y “Broken Arrow”, de 1996). Esta afición a la aviación lo llevó a escribir un libro ilustrado en 1997, el cual fue escrito para su hijo mayor, Jett, que sufría crisis epilépticas desde la infancia y falleció en 2009.

El libro ilustrado está inspirado en la época dorada de la aviación, en los recuerdos de infancia de Travolta, desde su primer vuelo en avión hasta experiencias que ha ido acumulando y las personas que ha ido conociendo,

“De niño, le encantaba ver despegar los aviones desde el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, cerca de su casa. Empezó a volar con solo 15 años, obtuvo su primera licencia de piloto a los 22 y, desde entonces, ha conseguido numerosas certificaciones como piloto”, señaló el certamen francés cuando anunció la participación de Travolta en Cannes.

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