40° parada anual puertorriqueña de El Bronx honrará el legado musical de Willie Colón

Por cuadragésima ocasión, el corazón de El Bronx volverá a latir al ritmo de la bomba, la plena y la salsa. La 40th Parada Anual Puertorriqueña de El Bronx, regresará el próximo sábado 30 de mayo de 2026, a partir de las 11:00 de la mañana, recorriendo el Grand Concourse desde la calle 116 este hasta la Avenida Mount Eden, en una celebración que este año lleva por lema “Honor al pasado, inspirando el futuro”.

El desfile, considerado una de las tradiciones culturales más arraigadas de la Gran Manzana, conmemorará cuatro décadas de orgullo boricua, identidad comunitaria y resistencia cultural en una ciudad donde la huella puertorriqueña sigue siendo profunda.

Organizadores esperan la participación de miles de residentes, familias y visitantes del área triestatal para celebrar con música, danza, gastronomía y expresiones culturales que han definido históricamente la presencia puertorriqueña en Nueva York.

La edición número 40 rendirá homenaje especial al legendario salsero y trombonista Willie Colón, reconociendo su impacto en la música y en la identidad cultural puertorriqueña y neoyorquina. El evento también contará con invitados especiales, líderes comunitarios, funcionarios electos y organizaciones que han contribuido al fortalecimiento social y cultural de El Bronx.

¿Quienes participan?

Entre los participantes destacados figuran Caridad De La Luz “La Bruja” como invitada especial, mientras que la animación estará a cargo de Jose Rivera y Artie. El desfile tendrá como grand marshal a Rafael Toro de la empresa Goya, acompañado por Omi Hopper como madrina y Richard Izquierdo Arroyo como padrino.

La celebración también reconocerá a figuras y organizaciones por su trabajo comunitario y liderazgo. Entre los homenajeados de 2026 se encuentran el senador estatal Luis R. Sepúlveda, quien recibirá el Premio de Pionero Legislativo; Catherine Garcia, distinguida con el Premio de Latina Filantrópica; Milteri Tucker Concepción por sus aportes culturales; Tiffany Nieves, Joseph Ayala, el reconocido músico Bobby Sanabria, así como Mike Amadeo y Casa Amadeo, además de las organizaciones Children’s Aid y Moses Medical.

El desfile ocurre en un momento en que la comunidad puertorriqueña continúa siendo una fuerza demográfica y cultural esencial en la ciudad.

Nueva York alberga cerca de un millón de personas de origen puertorriqueño, mientras que la ciudad concentra aproximadamente 605,000 residentes boricuas, una de las poblaciones puertorriqueñas urbanas más grandes del país.

El Bronx sigue siendo el principal epicentro de esa presencia, con cerca de 240,000 puertorriqueños, equivalentes a casi 17% de la población del condado de la salsa.

Para el comité organizador, el aniversario 40 no solo celebra el pasado, sino que reafirma el compromiso de preservar las tradiciones puertorriqueñas y proyectarlas hacia nuevas generaciones. Bajo el lema de este año, el mensaje es claro: honrar la historia mientras se inspira el futuro.

Los organizadores de la Parada Anual Puertorriqueña de El Bronx agradecieron el respaldo de patrocinadores, voluntarios y aliados comunitarios que han permitido mantener viva esta tradición durante cuatro décadas.

Para información adicional, participación o auspicios, los interesados pueden escribir a MASEVENTSNYC@gmail.com.