Despiden a Willie Colón con un funeral público en Nueva York

Este lunes 9 de marzo, Willie Colón fue despedido con un funeral público en la ciudad de Nueva York. Familia, amigos y fanáticos se reunieron en la Catedral de San Patricio para homenajarlo con sentidos discursos y música.

El funeral comenzó a las 9:00 de la mañana (hora Nueva York) y la ceremonia se hizo en inglés y en español, reconociendo el origen y la vida del músico entre Puerto Rico y Estados Unidos. El féretro salió de la Catedral de San Patricio rodeado de trombonistas y otros músicos que interpretaban algunos de sus éxitos.

El obispo auxiliar de Nueva York, Joseph Espaillat, destacó el legado de Colón en la música. Crédito: Seth Wenig | AP

La misa fue oficiada por el obispo auxiliar de Nueva York, Joseph Espaillat, quien se encargó de resaltar el legado de Colón en la música. “Willie Colón no solo era un hijo del Bronx y un hijo de Puerto Rico; ante todo, era un hijo de Dios que usó su talento para unir a nuestra comunidad”, dijo Espaillat.

En el funeral público también estuvieron presentes sus hijos Diego y Alejandro Colón, quienes dedicaron unas palabras a su padre y resaltaron que han querido cumplir con todas sus peticiones. “Papá siempre dijo que quería que su funeral fuera aquí, en San Patricio. Mirando alrededor hoy, solo puedo decir: ‘Lo logramos'”, dijo Alejandro.

La viuda de Willie Colón, Julia, y sus hijos estuvieron presentes en la ceremonia. Crédito: Seth Wenig | AP

Por otro lado, Diego Colón habló sobre lo que significó su padre: “Para el mundo era una leyenda, pero para nosotros era el hombre que nos enseñó que la música es el lenguaje del alma y que nunca debemos olvidar de dónde venimos”.

Luego del funeral público, la familia de Colón fue al entierro, el cual si quisieron mantener en privado.

La muerte de Willie Colón se confirmó el sábado 21 de febrero, pero el funeral público fue pospuesto en una ocasión. Originalmente, se iba a hacer el 8 de marzo, pero su familia decidió cancelarlo alegando “preocupaciones de seguridad”.

Todos los asistentes pudieron dar el último adiós a esta leyenda de la salsa entre su propia música. Colón, conocido también como el ‘Malo del Bronx’, fue figura central de Fania Records y muchas de sus canciones, como ‘Idilio’, ‘El día de mi suerte’, ‘Todo tiene su final’, son parte de la vida de varias generaciones latinas.

Un grupo de músicos se reunió para interpretar algunos de los éxitos de Willie Colón.

