Antoine Griezmann pidió disculpas al Atlético por irse al Barcelona en 2019

Antoine Griezmann vivió una despedida sumamente emotiva en el que fue su último partido oficial sobre el césped del Cívitas Metropolitano. Tras la victoria del Atlético de Madrid por 1-0 ante el Girona en la jornada 37 de LaLiga, el delantero francés recibió un multitudinario homenaje por parte de la afición colchonera, momento que aprovechó para pedir “perdón de nuevo” por su polémica marcha al FC Barcelona en la temporada 2019/20.

Durante su discurso sobre el terreno de juego, el atacante galo se mostró visiblemente conmovido ante una grada que se quedó por completo en el estadio para ovacionarlo. “No me di cuenta del cariño que tenía aquí y fue un error. Volví a recapacitar e hicimos todo para volver y disfrutar de nuevo”, confesó Griezmann, quien no dudó en deshacerse en elogios hacia sus compañeros, su familia y, de manera muy especial, hacia el técnico Diego Pablo Simeone. “Gracias a ti me sentí el mejor del mundo y te debo muchísimo”, añadió el futbolista, antes de calificar a su compañero Koke como una “puta leyenda” de la institución.

Más tarde, en una concurrida rueda de prensa, el jugador reconoció arrastrar “dolor de cabeza de tanto llorar” debido a la intensa ola de amor y nostalgia que experimentó durante toda la jornada. Griezmann repasó su trayectoria en el club madrileño, recordando que su momento más difícil se dio cuando estuvo condicionado a jugar solo 30 minutos por partido para forzar la rebaja de su cláusula de traspaso desde el Barcelona, mientras que definió cada gol celebrado con la grada como su mayor alegría. El galo admitió que, aunque le dolió no haber podido conquistar una Liga o una Champions en esta etapa, el valor del cariño recibido “te llena el corazón para toda una vida”.

De cara al futuro, el internacional francés confirmó que su próximo destino profesional estará en los Estados Unidos, cumpliendo así un viejo anhelo personal. “Quiero terminar ahí en Orlando, porque es mi sueño desde pequeño”, reveló Griezmann. No obstante, dejó la puerta abierta de par en par para regresar a la capital de España una vez que cuelgue las botas: “Me gustaría volver aquí, en este club, y aportar mi visión del fútbol para ayudar desde afuera a conseguir trofeos, ya sea en las oficinas o como ayudante en el campo”.

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