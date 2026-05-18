Arcángel se defiende tras críticas por sus expresiones sobre la colonización española

El cantante puertorriqueño Arcángel se pronunció con respecto a la polémica que causaron sus declaraciones sobre la colonización de América por parte de los españoles. Estos comentarios, realizados durante su más reciente concierto en Madrid, causaron indignación en redes sociales.

El boricua dijo que su intención no era faltar el respeto con sus declaraciones. “Mi intención nunca fue faltarle el respeto a Latinoamérica ni a nuestros pueblos originarios. Amo a Latinoamérica y también amo a España, porque ambos forman parte de nuestra historia, nuestra cultura y lo que somos hoy”, inició el reguetonero en su reflexión.

Arcángel decidió matizar sus declaraciones iniciales y reconocer la violencia que existió contra los indígenas, cuya población en muchos países casi fue extinta, durante la época de colonización.

“Pero reconocer eso no significa ignorar el dolor y las heridas históricas que existieron. Creo que podemos entender las dos cosas: el legado cultural que quedó y también el sufrimiento que vivieron millones de personas”, resaltó.

“Mi mensaje siempre fue desde el respeto y la unión, no desde la división”, concluyó el reguetonero.

¿Qué dijo Arcángel?

Arcángel se presentó en el Movistar Arena (antiguo WiZink Center) y formó parte de la gira La 8va Maravilla World Tour 20 Aniversario. Durante su show, el artista se tomó un momento para dar su opinión con respecto a la colonización y criticó a quienes defienden la idea de que España tiene una deuda histórica con Latinoamérica por los saqueos, asesinatos y la barbarie ocurrida contra los pueblos originarios.

“Orgulloso de todas mis creencias, orgulloso del idioma que cargo, orgulloso de la madre patria que fue y nos dio luz. Porque nosotros éramos indios. Llegaron esta gente y nos pusieron a hablar y nos pusieron a creer y nos pusieron a valer”, dijo el reguetonero desde el escenario.

“Se la pasan diciendo por ahí que España le debe una disculpa a América. ¿Y esa estupidez? ¿En qué mundo tú vives?. Ah, que se robaron el oro, que esto. ¿Y las calles, y las escuelas, y las iglesias que construyeron pa’ que tú fueras educado hoy en día? ¿De dónde salió?”, dijo Arcángel.

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