Rauw Alejandro lanza mensaje sobre la conquista de América tras la polémica de Arcángel

El cantante puertorriqueño Rauw Alejandro dejó clara su postura con respecto a la conquista de América por parte de los españoles, un tema que en los últimos días ha sido blanco de debate.

El intérprete de “Cosa Nostra” dio su opinión sobre las consecuencias violentas que generó la colonización de América por parte de España.

“El intercambio cultural entre pueblos podría haberse construido sin derramamiento de sangre, sin esclavitud y sin borrar identidades ni creencias. Pero no fue así, y eso no se puede olvidar”, escribió el cantante en su cuenta de X.

El intercambio cultural entre pueblos pudo haberse construido sin sangre, sin esclavitud y sin borrar identidades ni creencias. Pero así no fue, y eso no se olvida. — RAÚL (@rauwalejandro) May 14, 2026

Aunque Rauw Alejandro no mencionó a nadie en específico, estas declaraciones llegan después de que el astro puertorriqueño Arcángel dijo durante su concierto en Madrid que España no debe pedir perdón por lo ocurrido durante la época colonial, afirmó sentirse orgulloso de la “madre patria” y aseguró que gracias a la colonización española es que los pueblos de América se volvieron civilizados.

“Yo sé que ustedes dicen latinos, pero para mí nosotros no somos latinos, nosotros somos hispanoamericanos. Los verdaderos latinos son los españoles, los franceses y los portugueses. Orgulloso de todas mis creencias, orgulloso del idioma que cargo, orgulloso de la madre patria que fue y nos dio luz”, afirmó.

Por si fuera poco, el cantante incrementó la polémica con una fuerte afirmación. “Porque nosotros éramos indios. Llegaron esta gente y nos pusieron a hablar y nos pusieron a creer y nos pusieron a valer”, expresó.

Arcángel descalificó la idea de que España le debe una disculpa a América por la violencia, los saqueos y el asesinato de miles de indígenas durante el proceso de colonización. “Se la pasan diciendo por ahí que España le debe una disculpa a América ¿Y esa estupidez? ¿En qué mundo tú vives?”, lanzó sin filtros.

Este tema ha dividido opiniones en redes sociales. Algunos están de acuerdo con Arcángel y consideran que el proceso de colonización fue beneficioso para el nacimiento de las naciones de Latinoamérica, la civilización y la cultura. Sin embargo, personas como Rauw Alejandro consideran que la colonización tuvo un costo muy alto que involucró violencia contra las poblaciones originarias que ya existían en el territorio americano.

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