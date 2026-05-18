Fermín López se quedaría sin Mundial 2026 con España por una fractura

El centrocampista español Fermín López se perderá el Mundial por “una fractura en el quinto metatarsiano de su pie derecho” en el triunfo 3-1 del Barcelona sobre el Betis el domingo, informó el club azulgrana este lunes.

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas la UEFA Champions League

“El jugador será sometido a tratamiento quirúrgico”, añadió el Barcelona sobre el mediapunta de 23 años, jugador clave en el título de Liga logrado por el Barça.

𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗠𝗘́𝗗𝗜𝗖𝗢



El jugador del primer equipo Fermín López sufrió durante el partido de ayer una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho.



El jugador será sometido a tratamiento quirúrgico. pic.twitter.com/xE3tX96882 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 18, 2026

Fermín ha sido siete veces internacional con España y su presencia en la lista de 26 jugadores del seleccionador Luis de la Fuente, que anunciará el próximo lunes, se daba por hecha.

Un tratamiento quirúrgico en un dedo del pie le descarta completamente para la disputa del Mundial, del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.

Centrocampista llegador, Fermín firmó 13 goles y 16 asistencias este curso contando todas las competiciones.

Pieza clave

A pesar de la competencia con futbolistas como Dani Olmo, Fermín ha terminado siendo una pieza básica de LaLiga azulgrana. Flick lo ha usado en tres posiciones esta temporada: mediapunta, extremo izquierdo e incluso interior.

En la España de Luis de la Fuente se esperaba que fuera importante como mediapunta, donde también competía con Dani Olmo. En la Eurocopa del 2024 Fermín se proclamó campeón disputando 28 minutos en el intrascendente encuentro frente a Albania.

Después de los Juegos Olímpicos y ser el líder de España para ganar el oro en París, Fermín ya dio el paso definitivo a la absoluta, aunque no era titular. Su estreno en el once no llegó hasta su sexto partido con la selección absoluta el pasado mes de marzo.

45 minutos en Villarreal ante Serbia, donde fue protagonista. Fermín dio la asistencia del primer gol a Oyarzabal y fue una amenaza constante en la mediapunta. Con Pedri y Rodri por detrás se sintió muy cómodo con libertad para pisar el área.

Seguir leyendo:

¿Rumbo a la MLS? Casemiro se despide de Old Trafford y del Manchester United

Carvajal a Valverde: “El brazalete de capitán queda en buenas manos”

Hansi Flick renovó con el FC Barcelona hasta el verano de 2028