¿Rumbo a la MLS? Casemiro se despide de Old Trafford y del Manchester United

El mediocampista brasileño Casemiro jugó su último partido en Old Trafford este domingo en la victoria frente al Nottingham Forest y se despidió de los aficionados.

There are places we pass through in life… and there are places that become part of who we are.

Manchester will forever be my home.



To the city, the club, and every supporter, my sincerest thank you. These past four years have been unforgettable, filled with moments my family… pic.twitter.com/gw1NEBiYk5 — Casemiro (@Casemiro) May 17, 2026

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Tras el pitido final de Michael Salisbury, el Manchester United celebró con sus aficionados la igualada de Bruno Fernandes al récord de asistencias en una temporada de Premier League y la despedida del pivote brasileño tras cuatro temporadas en el club.

En el minuto 81, Michael Carrick ordenó la sustitución de Casemiro para que recibiera una oleada de aplausos en homenaje a su trayectoria en el club. Después del partido, el brasileño se dirigió a los aficionados y les dijo que “lo mejor de este club sois vosotros, fans”, a lo que los aficionados respondieron con más aplausos y ovaciones. Después de las bonitas palabras, Casemiro dio una vuelta de honor al campo acompañado de sus familiares.

Casemiro llegó al United en 2022 y se marchará como agente libre a final de temporada. En su paso por el club, logró alzarse con una Carabao Cup en 2023 y una FA Cup en 2024.

You don’t wear this shirt. You carry it. pic.twitter.com/K6ZwhUHCJ3 — Casemiro (@Casemiro) May 18, 2026

¿Destino MLS?

Según varios reportes hay una gran posibilidad que el brasileño abandone el Viejo Continente y termine fichando con Inter Miami, para jugar con Messi y afrontar nuevos desafíos.

Los de la MLS son los que más interés mostraron por el jugador y, según pudo averiguar Olé USA, Casemiro no ve con malos ojos seguir su carrera en Estados Unidos.

Teniendo en cuenta que tiene 34 años y que su físico no es el mismo de antes, al brasileño no le disgusta la idea de jugar al lado de Lionel, quien supo ser su pesadilla en infinidad de clásicos, y disfrutar de sus últimos años como profesional en una liga que crece año tras año y que cada vez tiene más figuras de primer nivel.

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