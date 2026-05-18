Imponen cargos contra agente de ICE que disparó a venezolano en Minneapolis

La fiscalía del condado de Hennepin, en Minnesota, presentó cargos criminales contra un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) por el tiroteo que dejó herido en enero a un inmigrante venezolano en Minneapolis.

El agente acusado fue identificado como Christian Castro, de 52 años, quien enfrenta cuatro cargos de agresión en segundo grado y un cargo menor por denuncia falsa, según informó este lunes la fiscal Mary Moriarty.

La fiscal Mary Moriarty afirmó que el hecho de ser agente federal no lo protege frente a posibles delitos cometidos en territorio estatal.

El tiroteo y las protestas

La investigación está relacionada con el operativo ocurrido el 14 de enero, cuando agentes federales dispararon contra Julio C. Sosa-Celis, un venezolano que recibió un impacto de bala en la pierna.

De acuerdo con las autoridades federales, el enfrentamiento ocurrió después de que un compañero de vivienda de Sosa-Celis huyera y provocara una persecución policial hasta el domicilio donde ambos residían.

Funcionarios del Gobierno defendieron inicialmente la actuación de los agentes y aseguraron que el venezolano había atacado a un oficial con una escoba y una pala durante varios minutos. La entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó el episodio como “un intento de asesinato de un agente federal”.

El caso generó fuertes disturbios en Minneapolis. Manifestantes atacaron vehículos oficiales y lanzaron fuegos artificiales contra agentes federales, lo que obligó a las autoridades a retirarse antes de concluir la recolección de evidencias.

Obstáculos en la investigación

La fiscalía estatal indicó que la investigación se complicó por la negativa de agencias federales a compartir información clave, incluyendo las identidades de los agentes involucrados en la persecución y el tiroteo.

Sosa-Celis fue una de tres personas baleadas por agentes federales durante operativos migratorios realizados en Minnesota el invierno pasado. En otros dos incidentes, agentes mataron a los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti.

Los fiscales reconocieron además las dificultades legales para procesar a funcionarios federales por hechos ocurridos durante el ejercicio de sus funciones, debido a las protecciones que otorga la Constitución estadounidense bajo la llamada Cláusula de Supremacía.

Segundo agente acusado

Christian Castro se convirtió en el segundo agente migratorio acusado este año por la fiscalía de Hennepin.

En abril, otro funcionario federal, Gregory Donnell Morgan Jr., fue imputado por presuntamente apuntar con un arma a conductores en una carretera estatal de Minnesota durante un operativo separado. Según registros judiciales, también pesa sobre él una orden de arresto activa.

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