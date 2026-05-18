Por qué los repartidores de comida evitan aceptar órdenes de IHOP

Los largos tiempos de espera y la poca ganancia están provocando que muchos repartidores de aplicaciones como DoorDash rechacen pedidos de IHOP, según varios testimonios compartidos por conductores y clientes en redes sociales.

Aunque para muchos usuarios parece irrelevante de qué restaurante provenga una orden, para los repartidores el lugar sí puede hacer una gran diferencia en tiempo y dinero.

En el caso de IHOP, varios conductores aseguran que recoger pedidos en la cadena suele convertirse en una experiencia frustrante.

De acuerdo con Tasting Table, en Reddit, repartidores de DoorDash han descrito largas esperas para recibir órdenes.

Un usuario comentó: “He esperado 25 minutos por una orden en un día tranquilo”.

Otro repartidor escribió: “IHOP siempre es una pesadilla para los conductores de entrega”.

Los retrasos han llegado al punto de que incluso clientes han comenzado a notarlos.

Un usuario se quejó en la plataforma: “Hice una orden de IHOP hace más de una hora. Ya he tenido tres repartidores distintos cancelando porque llevan demasiado tiempo esperando. Esto es una locura”.

Algunos conductores creen que los problemas empeoran los fines de semana y días festivos, cuando la cadena de desayunos suele tener mayor demanda.

Sin embargo, varios repartidores aseguran que el principal problema es la actitud del personal hacia quienes trabajan entregando pedidos.

Según testimonios publicados en línea, algunos empleados ignoran a los conductores o los atienden de forma poco amable mientras esperan las órdenes.

Debido a eso, varios repartidores afirman que simplemente prefieren no aceptar pedidos provenientes de IHOP.

El problema del tiempo y el dinero

La situación afecta directamente las ganancias de los repartidores debido a la forma en que funciona el sistema de pago de DoorDash.

La mayoría de los conductores reciben dinero por pedido completado y no por tiempo de espera.

Eso significa que una entrega rápida y otra que toma 30 minutos adicionales pueden pagar exactamente lo mismo.

Por ejemplo, un repartidor podría recibir apenas $2 por una orden, incluso si tuvo que esperar media hora dentro del restaurante.

Durante ese tiempo, el conductor podría haber realizado dos o tres entregas adicionales en otros lugares y ganar mucho más dinero.

Por esa razón, muchos repartidores dependen en gran medida de las propinas para hacer rentable el trabajo.

Además, los conductores pueden ver cuánto dejará de propina el cliente antes de aceptar la orden, por lo que pedidos con poca o ninguna propina también podrían tardar más en ser aceptados.

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